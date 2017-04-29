بنفيكا يثبّت قدميه في الصدارة

على ملعب النور، تقدّم جوناس غونالفيز أوليفيرا بهدف لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم تعادل كليبر لوب بينييرو لإستوريل في الدقيقة 59، ولكنّ أوليفيرا تقمّص دور البطولة وسجّل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66.

رفع الفوز رصيد بنفيكا في الصدارة إلى 75 نقطة وتجمّد رصيد إستوريل عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جهته، واصل بورتو تشديد الملاحقة على بنفيكا وأعاد فارق النقاط الثلاث (72 نقطة) عقب فوزه الثمين على أرض تشافيز بهدفين نظيفين وقعهما تيكينيو (52) وأندريه أندريه (72)، مع العلم أنّ حكم اللقاء طرد لاعب بورتو ماكسيميليانو بيريرا (89).

وفي مباريات أخرى، فاز ريو آفي على مضيفه ناسيونال ماديرا 2-0 وبوافيستا على ضيفه تونديلا 1-0.