بنفيكا مدد عقد مدربه فيتوريا حتى 2020

وتولى فيتوريا مهمته مع بنفيكا في 2015 خلفا لخورخي جيزوس المنتقل إلى سبورتينغ لشبونة.

وقاد فيتوريا (46 عاماً) بنفيكا إلى لقب الدوري في موسمه الأول معه، وأيضاً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر امام بايرن ميونيخ الألماني.

يتصدر بنفيكا ترتيب الدوري حالياً بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بورتو بعد المرحلة السابعة والعشرين، حيث يسعى إلى اللقب الرابع على التوالي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.