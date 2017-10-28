العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الاسكتلندي
Reuters

سيلتيك يعادل رقماً قياسياً عمره 100 عام

من قبل

عادل سيلتيك رقمه القياسي البريطاني المسجل منذ 100 عام في سلسلة المباريات المحلية دون هزيمة بعدما تعادل مع ضيفه كليمارنوك في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم وبقي بلا خسارة في 62 مباراة متتالية السبت.

وأجرى بريندان رودجرز مدرب سيلتيك ستة تغييرات في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ورغم الظهور بشكل متوسط في التعادل 1-1 فإن بطل إسكتلندا حقق المطلوب وعادل الرقم القياسي.

وسجل سيلتيك الرقم السابق بعدم الهزيمة في 62 مباراة متتالية في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 1915 وأبريل نيسان 1917 وانتهى آنذاك على يد كليمارنوك الذي كان يحاول أن يكرر ذلك من جديد.
وقال رودجرز عقب اللقاء "يستحق اللاعبون كل الإشادة على ما حدث".

وأضاف "هذا رقم عمره 100 عام. إذا نظرنا إلى الأمر كله على مدار 17 شهراً بخوض 62 مباراة وأعتقد أننا فزنا 56 مرة وتعادلنا ست مباريات فهذا إنجاز عظيم ويظهر المستوى الذي يقدمه اللاعبون".

وسيملك سيلتيك فرصة للانفراد بالرقم القياسي عندما يواجه سانت جونستون في الدوري يوم السبت المقبل. 
 

سيلتيك
السابق رينجرز يقيل مدربه كاتشينيا
اقرأ
رينجرز يقيل مدربه كاتشينيا
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات