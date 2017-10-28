سيلتيك يعادل رقماً قياسياً عمره 100 عام

وأجرى بريندان رودجرز مدرب سيلتيك ستة تغييرات في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ورغم الظهور بشكل متوسط في التعادل 1-1 فإن بطل إسكتلندا حقق المطلوب وعادل الرقم القياسي.

وسجل سيلتيك الرقم السابق بعدم الهزيمة في 62 مباراة متتالية في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 1915 وأبريل نيسان 1917 وانتهى آنذاك على يد كليمارنوك الذي كان يحاول أن يكرر ذلك من جديد.

وقال رودجرز عقب اللقاء "يستحق اللاعبون كل الإشادة على ما حدث".

وأضاف "هذا رقم عمره 100 عام. إذا نظرنا إلى الأمر كله على مدار 17 شهراً بخوض 62 مباراة وأعتقد أننا فزنا 56 مرة وتعادلنا ست مباريات فهذا إنجاز عظيم ويظهر المستوى الذي يقدمه اللاعبون".

وسيملك سيلتيك فرصة للانفراد بالرقم القياسي عندما يواجه سانت جونستون في الدوري يوم السبت المقبل.

