جيرارد يؤكد اقترابه من تدريب رينجرز الإسكتلندي

وأقال رينجرز غريام مورتي الثلاثاء إثر الخسارة الفادحة أمام غريمه التقليدي سلتيك بخماسية نظيفة الأحد في الدوري المحلي ليحرز الأخير بقيادة مدربه براندن روجرز اللقب السابع توالياً له في بطولة اسكتلندا.

وقال جيرارد لشبكة "بي تي سبورت" الذي يعمل معلقا لها "هناك اهتمام، عقدنا مشاورات أولية والهدف هو مواصلتها في الأيام القليلة المقبلة".

ويتواجد جيرارد في روما مساء الأربعاء للتعليق على مباراة فريقه السابق ليفربول ضد روما في دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولي رينجرز بعد عودته.

وأضاف "عقدت محادثات إيجابية معهم. أنا مشغول في اليومين المقبلين لكن الهدف هو مواصلة هذه المشاورات لمعرفة ما إذا كنا سنحقق تقدماً".

وكان رينجرز أوضح بانه سيعلن تفاصيل عن خليفة مورتي "في المستقبل القريب".

وسيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت مساعداً المدرب السابق جيمي نيكول وجوناتان يوهانسون للمباراة المقبلة ضد كيلمارنوك.

ويحتل رينجرز المركز الثالث في الدوري الأسكتلندي قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل وبفارق الأهداف عن كيلمارنوك الرابع.

