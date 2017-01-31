يوفنتوس يهيمن على جوائز الدوري الإيطالي

اعترف ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بأن لاعبيه هم السبب الحقيقي وراء فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي 2015-2016 موضحا أنهم هم من يستحقون الثناء والتقدير.

وأحرز أليغري جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء أمس الاثنين بمدينة ميلانو وشهد هيمنة واضحة ليوفنتوس على الجوائز نظرا لفوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي لخمسة مواسم متتالية.

وعندما صعد أليغري لاستلام جائزته، لم يتردد مدرب السيدة العجوز في الإشادة بلاعبيه، وقال : "اللاعبون هم من يحققون الفوز على أرض الملعب. ولهذا، يستحقون التقدير. كيفية تحقيق النجاح في هذه اللعبة ليس سرا... تحتاج فقط إلى لاعبين جيدين وناد جيد بشرط أن يتأكد المدرب من أنه لا يقدم على أشياء خاطئة".

وأضاف: "هدفنا هو الفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي وتحقيق إنجاز أسطوري لم يحققه أي ناد من قبل".

واعترف أليغري بوجود منافسة قوية من روما ونابولي وإنتر ميلان لفريقه في الموسم الحالي موضحا أن مباراته أمام إنتر يوم الأحد المقبل ستحسم شكل المنافسة بشكل كبير".

وإلى جانب جائزة أليغري، استحوذ يوفنتوس ولاعبوه على معظم الجوائز الكبيرة في هذا الحفل حيث توج يوفنتوس بجائزة أفضل ناد كما استحوذ لاعبو الفريق على سبعة مقاعد في التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي بالموسم الماضي بخلاف مقعد آخر للفرنسي بول بوغبا الذي ترك الفريق إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد نهاية الموسم.

وبخلاف اختياره ضمن التشكيلة المثالية، فاز ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

وضمّت التشكيلة المثالية :

لحراسة المرمى : جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

وللدفاع : أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني (يوفنتوس)

وللوسط : كاليدو كوليبالي وماريك هامشيك (نابولي) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس) وبول بوغبا (يوفنتوس/ مانشستر يونايتد الإنكليزي) ورادجا ناينغولان (روما)

وللهجوم : باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين (يوفنتوس)