استهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره مع يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم السبعة الاخيرة، بفوز في الوقت القاتل على مضيفه كييفو فيرونا 3-2 السبت على ملعب ماركو أنطونيو بينتيغودي، في المرحلة الاولى من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ويمكن القول ان حامل الكرة الذهبية خمس مرات "أقلع" بنجاح في بداية مشوراه في "سيري أ" حتى لو لم يسجل اي هدف في مباراته الاولى.

وكان رونالدو (33 عاما) التحق بيوفنتوس الشهر الماضي قادما من ريال مدريد الاسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الاخيرة، في مقابل 100 مليون يورو (114.5 مليون دولار).

وقدم البرتغالي أداء طيبا، وأهدر فرصا عدة للتسجيل مع تألق حارس مرمى كييفو ستيفانو سورنتينو، 39 عاما، في صد كراته.

ولعب رونالدو بداية كلاعب وسط متقدم، ثم انتقل الى الجناح الايسر بعد دخول المهاجم الكرواتي ماريو ماندوزكيتش. وهدد رونالدو مرمى كييفو بكرات خطرة ثلاث مرات في الشوط الثاني (48 و61 و66)

وكان رونالدو تمرن مع يوفنتوس منذ بداية الشهر الحالي وخاض هذا الأسبوع مباراتين وديتين معه، لكنه لم يكن معه في جولته الأميركية الاستعدادية.

وسجل إصابة الفوز ليوفنتوس الاحتياطي فيديريكو بيرنارديسكي (90+3) في مرمى الحارس البديل لكييفو أندريا سكولين الذي شارك في الدقيقة الاخيرة (90) بدلا من الحارس ستيفانو سورنتينو الذي خرج على حمالة، اثر اصابته في كرة مشتركة سجل منها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اصابة بعد تجاوز كرته خط المرمى كما اظهرت الكاميرا وفق تقنية خط المرمى، والغاها الحكم فابريتسيو باسكوا محتسبا خطأ على رونالدو للمسه الكرة بيده بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بافيديو في التحكيم ("في ايه آر").

وسجل ليوفنتوس لاعب الوسط الالماني سامي خضيرة (3) بكرة سددها بقدمه اليسرى، وحضرها له زميله المدافع جيورجيو كيليني.

وأدرك ومدافع كييفو فيرونا ماتيا باني التعادل ليوفنتوس خطأ في مرمى فريقه (77) بعد اخفاقه في ابعاد كرة من ضربة ركنية اثر مضايقة من ليوناردو بونوتشي. فيما سجل اصابتي كييفو فيرونا البولندي ماريوس ستيبينسكي (38) براسه اثر تمريرة من ايمانويل جاكيريني، الذي اضاف الاصابة الثانية من ركلة جزاء (56) اثر تعرضه للعرقلة من المدافع البرتغالي جواو كانسيلو.

وكانت المباراة استهلت بالوقوف دقيقة صمت بطلب من رابطة الدوري الايطالي، حدادا على ضحايا كارثة انهيار جزء من جسر موراندي الثلاثاء في جنوى، ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن 38 قتيلاً.

أهداف المباراة- كييفو 2-3 يوفنتوس

د90+3- يوفنتوس يسجل هدف التقدم 3-2 عبر برنارديسكي في الوقت القاتل إثر دربكة في المنطقة.

د75- ليوناردو بونوتشي يعادل النتيجة لصالح يوفنتوس إثر كرة رأسية متقنة جاءت إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى,

د56- كييفو يتقدم 2-1 إثر ركلة جزاء نفذها جياكيريني بتميز في شباك الحارس البولندي تشيزني.

د38- البولندي ماريوس ستيبنسكي يسجل هدف التعادل لكييفو من كرة رأسية رائعة إثر عرضية متقنة من جياكيريني.

د3- يوفنتوس يحقق تقدماً مبكراً عبر سامي خضيرة إثرة تمريرة رأسية حاسمة من كيليني الذي عكس ركلة حرة غير مباشرة لعبها ميراليم بيانيتش.

تشكيلة يوفنتوس الرسمية

تشكيلة كييفو الرسمية

📣 La 1^ giornata di @SerieA dell'@ACChievoVerona sta per iniziare!

Mister Lorenzo #DAnna ha scelto il suo primo 1⃣1⃣ per la sfida alla #Juventus!



Forza ragazzi! Il viaggio sta per cominciare! Insieme siamo e saremo sempre più forti! #ForzaChievo 💛💙⚽️ pic.twitter.com/MT3BxlkWfR — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) August 18, 2018

ما قبل المباراة: تقديم الجولة الأولى

بعد ترقب وانتظار، يبدأ رونالدو مغامرته الجديدة إلا أنّ أجواء الحزن ستكون سائدة على خلفية كارثة انهيار الجسر في جنوى.

وتصدر صاحب الـ33 عاماً عناوين هذا الصيف بعد قرار تركه ريال مدريد الإسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، والانتقال إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وكان يوفنتوس وسائر فرق "سيري آ" تمني النفس بأن تكون بداية الموسم احتفالية، لكن كارثة انهيار جزء من جسر موراندي الثلاثاء في جنوى أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 38 قتيلاً، ألقى بظلاله على افتتاح البطولة.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي الخميس إرجاء المباراتين المقررتين الأحد لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة مع طلب تقدم به الناديان، وسط دعوات أيضاً بإرجاء مباريات المرحلة ككل.

وكان من المفترض أن يحلّ جنوى الأحد ضيفاً على ميلان، فيما يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا، لكن "رابطة الدوري الإيطالي +سيري آ+، ونظراً لطلبي التأجيل اللذين تقدم بهما سمبدوريا وجنوى لمباراتيهما المقررتين الأحد 19 آب/أغسطس في الساعة 20,30 بسبب المأساة التي أثرت على مدينة جنوى، وبعد الحصول على موافقة فيورنتينا وميلان، قررت إرجاء المباراتين إلى موعد يحدد لاحقاً".

وكشفت رابطة الدوري أنه ستكون هناك دقيقة صمت قبل كلّ مباريات المرحلة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بينها مباراتا يوفنتوس ووصيفه نابولي ضد كييفو فيرونا ولاتسيو توالياً في ملعبي الأخيرين.

وسيضع جميع اللاعبين شارات سوداء تكريماً للضحايا في المرحلة الافتتاحية التي طالب رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بإرجائها بأكملها، كاشفا لراديو "آر أم سي سبورت" أنه "اتصلت بالرؤساء (الأندية) حتى نتمكن من القول بأننا لسنا مضطرين للعب".

أضاف "تحدثت إلى (مدير يوفنتوس) ماروتا وقال إن يوفنتوس لن يلعب يوم السبت، لا يمكنك أن تلعب يوم الجنازة".

- تأثير رونالدو على "سيري آ" بأكمله -

ورغم أجواء الحزن، ستكون الأنظار موجهة بطبيعة الحال إلى المباراة الأولى لرونالدو مع فريق "السيدة العجوز" الذي خرج عن تقليده وأنفق أموالاً طائلة هذا الصيف في محاولة منه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما هيمن تماماً على المنافسات المحلية.

وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه بضمه أيضاً الظهير البرتغالي جواو كانسيلو والحارس ماتيا بيرين ولاعب الوسط الألماني إيمري جان، كما عاد اليه قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي بعد عام فقط على رحيله إلى ميلان الذي حصل بدوره من غريمه على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إعارة) وقلب الدفاع ماتيا كالدارا.

وسيكون الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الغائب الأبرز عن يوفنتوس والدوري الإيطالي بعد انتقاله إلى الدوري الفرنسي للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان.

وأشار لاعب وسط يوفنتوس الدولي الألماني سامي خضيرة، إلى أنّه يتطلع بفارغ الصبر للعب إلى جانب رونالدو مجدداً بعدما كان زميله في ريال مدريد، ونسيان ما اختبره هذا الصيف من خيبة في مونديال روسيا حين تنازل المنتخب الألماني عن لقبه بخروجه من الدور الأول.

وبما أن لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي عاد للتو من عطلته الممدة نتيجة وصوله إلى نهائي المونديال وفوز بلاده باللقب العالمي، قد يبدأ أليغري اللقاء الأول للموسم بإشراك جان وخضيرة في الوسط إلى جانب البوسني ميراليم بيانيتش والإكوادوري خوان كوادرادو.

وافترق نابولي عن مدربه ماوريتسيو ساري الذي انتقل للإشراف على تشيلسي الإنكليزي، وتعاقد مع المدرب الفذ كارلو أنشيلوتي الذي يسجل عودته إلى "سيري آ" بعد ترحال لحوالى عقد من الزمن.

ويبدأ أنشيلوتي رحلة العودة إلى الدوري الإيطالي الذي أحرز لقبه مرة واحدة كمدرب عام 2004 مع ميلان، باختبار صعب يجمع فريقه بلاتسيو على ملعب الأخير في العاصمة التي يبدأ فريقها الآخر روما، ثالث الموسم الماضي، مشواره الأحد من ملعب تورينو.

أما ممثل إيطاليا الآخر في دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان، فيحل الأحد ضيفاً على ساسوولو، فيما يلعب بولونيا مع سبال.

ويحتفل بارما بعودته إلى دوري الأضواء بعد ثلاثة أعوام على هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب مشاكل مالية أدت الى افلاسه، بلقاء ضيفه أودينيزي، فيما يلعب إمبولي وفروزينوني الأحد مع كالياري والإثنين مع أتالانتا على التوالي.