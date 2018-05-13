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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتوّج بطلاً للمرة السابعة توالياً

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0:13 دقيقة

توّج يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي بتعادله السلبي مع مضيفه روما في المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة.

وكان يوفنتوس بحاجة لنقطة وحيد ليحرز اللقب دون انتظار نتيجة نابولي مع مضيفه سمبدوريا والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 92 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط على نابولي الثاني.

- نهاية المباراة بالتعادل السلبي الذي يمنح يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي.

- الحكم يطرد نجم روما، البلجيكي راديا ناينغولان، إثر تدخله على الأرجنتيني ديبالا.

- التعادل السلبي واللعب السلبي يستمران في الشوط الثاني.

- لا جديد يذكر، المباراة تتسم بالبطء والفرص شبه معدومة، يوفنتوس لا يخاطر بالهجوم حفاظاً على النقطة وروما مطمئن على المشاركة في دوري ابطال اوروبا.

- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المواجهة، لا فرص ليوفنتوس مقابل محاولات محتشمة لروما.

يوفنتوس روما