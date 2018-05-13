وكان يوفنتوس بحاجة لنقطة وحيد ليحرز اللقب دون انتظار نتيجة نابولي مع مضيفه سمبدوريا والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 92 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط على نابولي الثاني.
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي الذي يمنح يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي.
- الحكم يطرد نجم روما، البلجيكي راديا ناينغولان، إثر تدخله على الأرجنتيني ديبالا.
- التعادل السلبي واللعب السلبي يستمران في الشوط الثاني.
- لا جديد يذكر، المباراة تتسم بالبطء والفرص شبه معدومة، يوفنتوس لا يخاطر بالهجوم حفاظاً على النقطة وروما مطمئن على المشاركة في دوري ابطال اوروبا.
- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المواجهة، لا فرص ليوفنتوس مقابل محاولات محتشمة لروما.