وكان يوفنتوس بحاجة لنقطة وحيد ليحرز اللقب دون انتظار نتيجة نابولي مع مضيفه سمبدوريا والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 92 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط على نابولي الثاني.

- نهاية المباراة بالتعادل السلبي الذي يمنح يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي.

- الحكم يطرد نجم روما، البلجيكي راديا ناينغولان، إثر تدخله على الأرجنتيني ديبالا.

- التعادل السلبي واللعب السلبي يستمران في الشوط الثاني.

- لا جديد يذكر، المباراة تتسم بالبطء والفرص شبه معدومة، يوفنتوس لا يخاطر بالهجوم حفاظاً على النقطة وروما مطمئن على المشاركة في دوري ابطال اوروبا.

- بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المواجهة، لا فرص ليوفنتوس مقابل محاولات محتشمة لروما.