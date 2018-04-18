قلص نابولي الفارق عن يوفنتوس المتصدر إلى 4 نقاط بفوز الأول على أودينيزي 4-2 وسقوط الثاني في فخ التعادل 1-1 مع كروتوني أحد فرق الذيل في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويملك يوفنتوس 85 نقطة مقابل 81 لمنافسه علماً بأنهما سيلتقيان الأحد المقبل في تورينو في مباراة قمة.

ووضع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو فريقه في المقدمة إثر كرة رأسية بعد تمريرة رائعة من مواطنه دوغلاس كوستا، فظن الجميع بإن فريق السيدة العجوز سيحسم الأمور في مصلحته بسهولة، لكن كروتوني الذي يكافح من أجل البقاء تمكن من إدراك التعادل بهدف ولا أروع من سيمي بكرة أكروباتية عجز عن التصدي لها حارس مرمى يوفنتوس البولندي فويتشيك تشتشني (65).

وعلى ملعب ساو باولو، عانى نابولي الأمرين لتخطي عقبة ضيفه أودينيزي الذي تقدم عليه مرتين عبر ياكوب يانكتو (41) والسويدي سفانتي إينغلسون (55)، لكن الفريق الجنوبي رد بواسطة لورنزو إنسينيي بعد لعبة ذكية ليخدع حارس المرمى المنافس (45) والإسباني راوول ألبيول (64).

وأضاف البولندي أركاديوش ميليك الثالث من كرة مرتدة من الحارس (70)، قبل أن يسدد لورنزو تونيللي من كرة رأسية قوية الهدف الرابع لفريقه.

وحفلت مباراة فيورنتينا وضيفه لاتسيو بالتشويق والاثارة وشهدت حالتي طرد وانتهت بفوز الأخير 4-3.

وبعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، طرد الحكم حارس مرمى فيورنتينا ماركو سبورتييلو للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ثم لحق به أليساندرو مورجيا من لاتسيو لإعاقته أحد لاعبي فيورنتينا المنفرد بالمرمى في الدقيقة 14.

وتقدم فيورنتينا بهدفين للاعبه الفرنسي جوردان فيرتو (16 و31 من ركلة جزاء)، ورد الإسباني لويس ألبرتو والأوروغوياني مارتن كاسيريس بمثلهما (39 و45).

وأضاف فيرتو الهاتريك في الدقيقة 54، لكن الكلمة الأخيرة كانت للاتسيو الذي سجل هدفين إضافين بتسديدة قوية من البرازيلي فيليبي أندرسون (69) ولويس ألبرتو مجدداً (73).

وفي المباريات الأخرى، فاز، فاز آتالانتا على بينيفينتو 3-صفر، وسمبدوريا على بولونيا 1-صفر، وروما على جنوى 2-1، وساسوولو على فيرونا 1-صفر أيضاً، في حين تعادل تورينو مع ميلان 1-1، وسبال مع كييفو صفر-صفر.