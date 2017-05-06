هيغواين يجنب يوفنتوس الخسارة في الديربي

ويبتعد يوفنتوس الذي عاش معاناة كبيرة في اللقاء مع جاره تورينو بفارق 8 نقاط عن نابولي و10 عن روما قبل 3 مراحل من النهاية.

وكان تورينو نداً قوياً لفريق "السيدة العجوز" في الشوط الأول الذي انتهى سلبياً، والطرف الأفضل في بداية الثاني وسجل هدف التقدم من ركلة حرة انبرى لها الصربي آدم لاييتش وأسكن الكرة أعلى الزاوية اليسرى (52).

وشعر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الذي أشرك تشكيلة احتياطية لإراحة الأساسيين استعداداً لاستقبال موناكو الفرنسي الثلاثاء في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (الذهاب 2-صفر)، بصعوبة الموقف خصوصاً أن فريقه كان سيتوج باللقب السادس على التوالي في حال فوزه وخسارة روما الأحد.

وزج أليغري بالهداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين لاستدراك الموقف (56)، ووقف الحظ إلى جانبه بطرد لاعب وسط تورينو الغاني افرييي اكواه بالصفراء الثانية بعد دقيقة واحدة، ثم دفع بالبرازيلي أليكس ساندرو بدلاً من الأرجنتيني باولو ديبالا.

لكن المعاناة استمرت حتى الوقت بدل الضائع حيث تمكن هيغواين من انقاذ الموقف بتسديدة من خارج المنطقة مدركاً التعادل (90+2) مسجلاً هدفه الرابع والعشرين مثل ايكاردي ومرتنز بفارق هدف واحد عن المتصدر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.

وجنب هيغواين يوفنتوس الهزيمة الخامسة هذا الموسم وبقي مع نابولي الفريق الأقل تعرضاً للخسارة (4 هزائم).

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات أودينيزي مع اتالانتا، وكييفو مع باليرمو، وامبولي مع بولونيا، وبيسكارا مع كروتوني، وجنوى مع انتر ميلان، وساسوولو مع فيورنتينا.

