نابولي يعزز ريادته بفوز سابع على التوالي

ولم يمهل الفريق الجنوبي ضيفه سوى 4 دقائق ليفتتح التسجيل عبر قائده الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك بعد لعبة مشتركة مع الدولي البلجيكي درييس مرتينز الذي هيأ له كرة داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل مرمى الحارس أليسيو كرانيو.

وهو الهدف الـ114 لهامسيك بألوان نابولي فبات على بعد هدف واحد من الرقم القياسي في عدد الاهداف للنجم الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا، الهداف التاريخي للفريق الجنوبي.

وحصل نابولي على ركلة جزاء اثر عرقلة مرتينز داخل المنطقة من المدافع فيليبو رومانيا فانبرى لها الدولي البلجيكي بنفسه وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس (40).

وهو الهدف السابع لمرتينز هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم يوفنتوس الدولي الارجنتيني باولو ديبالا المتصدر، وبفارق هدف خلف مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي الثاني.

وعزز المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي تقدم نابولي بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من لاعب الوسط البرازيلي الاصل جورجينيو فريلو داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى (47).

ورفع نابولي رصيده الى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة وانفرد مؤقتا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن شريكه السابق يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة والذي يحل ضيفاً على اتالانتا مساء، فيما مني كالياري بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عن 6 نقاط من انتصارين، وبقي في المركز الرابع عشر.

يذكر أن اندية نابولي ويوفنتوس وانتر ميلان وحدها لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن في "الكالتشيو" هذا الموسم.

إنتر يتابع صحوته

وتابع إنتر ميلان صحوته بفوز ثمين على حساب مضيفه بينيفنتو 2-1.

ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 19 بضربة رأسية من مسافة قريبة و22 من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وسجل ماركو داليساندرو هدف الشرف لاصحاب الارض الذين لم يكسبوا ولو نقطة حتى الآن في مشوارهم الأول في دوري الاضواء.

وحقق رجال المدرب لوتشيانو سباليتي الفوز السادس هذا الموسم والثاني على التوالي بعد سقوطهم في فخ التعادل أمام بولونيا فرفعوا رصيدهم الى 19 نقطة وأبقوا على فارق النقطتين خلف نابولي، وصعدوا إلى المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباراة يوفنتوس وأتالانتا مساء.

وحذا لاتسيو حذو إنتر ميلان وأكد صحوته بعد كبوته أمام نابولي في المرحلة قبل الماضية، وأكرم وفادة ضيفه ساسوولو 6-1.

وكان ساسوولو البادئ بالتسجيل عبر دومينيكو بيراردي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، لكن أصحاب الأرض ردوا بنصف دزينة من الاهداف تناوب على تسجيلها الإسباني لويس البرتو (45+1 و57) والهولندي ستيفان دي فري (56) وماركو بارولو (64 و69) وتشيرو ايموبيلي (81 من ركلة جزاء).

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة مقابل 4 نقاط لساسوولو السابع عشر.

وقلب كييفو فيرونا الطاولة على ضيفه فيورنتينا وحول تخلفه بهدف للارجنتيني جيوفاني سيميوني نجل دييغو مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني (6)، الى فوز بهدفين لمهاجمه الارجنتيني لوكاس كاسترو (25 و46).

وأهدر تورينو فوزا في المتناول على حساب ضيفه هيلاس فيرونا عندما تقدم بهدفين نظيفين للإسباني ياغو فالكي (31) والفرنسي مباي نيانغ (44)، لكن شباكه استقبلت هدفين في 3 دقائق عبر مويز كين (89) وجامباولو باتزيني (92+2) ليخرج متعادلا.

وتعادل سبال مع كروتوني بهدف لالبرتو بالوسكي (39) مقابل هدف للنيجيري سيميون نواكوو (59).

وافتتحت المرحلة السبت بفوز اودينيزي على سمبدوريا 4-صفر، وخسارة جنوى امام بولونيا صفر-1.