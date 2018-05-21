ميلان يغلب فيورنتينا ويضمن مشاركة مباشرة في الدوري الأوروبي

على ملعب سان سيرو، ضرب ميلان بقوة وألحق بفيورنتينا خسارة قاسية قوامها 5-1.

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من التركي هاكان كالهانوغلو (23) وباتريك كروتوني (42 و59) والكرواني نيكولا كالينيتش (49)، وجاكومو بونافنتورا (76)، وللخاسر الارجنتيني جوفاني سيميوني (20).

وتغلب نابولي الوصيف على كروتوني 2-1. سجل للفائز البولندي البولندي اركاديوش ميليك (23) والاسباني خوسيه ماريا كاليخون (32)، وللخاسر ماركو تومينيللو (90).

وبات نابولي بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري أول فريق يحصد 91 نقطة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى من دون أن يتوج بطلاً.

يذكر أن الفريق الجنوبي لا يزال يلهث وراء لقب أول في الدوري المحلي منذ أيام الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عام 1990.

وألمح مدرب نابولي ساري المرشح لتدريب تشيلسي الإنكليزي الموسم المقبل، بقوة عن إمكانية رحيله عن الفريق بقوله "في الحياة، لكل شيء نهاية. في بعض الأحيان من الأفضل إنهاء القصص وهي جميلة".

وأضاف "عندما جئت إلى هنا كان الفريق قد أنهى الموسم متخلفا بفارق 24 نقطة عن البطل، أما الآن فنحن على بعد أربع نقاط فقط من القمة. بطبيعة الحال، لم نبلغ الهدف لكن المشوار كان رائعاً".

وختم "في الغد، سأتحدث مع عائلتي قبل أي شخص آخر. رئيس النادي ينتظر مني جواباً بسرعة".



ولحق الفريق الخاسركروتوني بهيلاس فيرونا وبينفينيتو الى الدرجة الثانية.

يذكر أن حارس مرمى نابولي الإسباني بيبي رينا خاض آخر مباراة له مع فريقه قبل الانتقال إلى ميلان الموسم المقبل.

وسقط جنوى على ملعبه امام تورينو بهدف سجل المقدوني غوران بانديف (80)، مقابل هدفين للاسباني ياغو فالكه (30) ودانييلي بازيلي (58).

وتغلب كالياري على أتالانتا بهدف سجله لوكا تشيبيتيلي (87). واودينيزي على بولونيا بهدف سجله العاجي سيكو فوفانا (30).

كما تغلب كييفو فيرونا على بينيفينتو بهدف لروبرتو انغليزي (49).

وعاد روما بالفوز من ملعب ساسوولو بهدف سجل مدافع الأخير جانلوكا بيغولو (45، خطأ في مرماه).

وكان يوفنتوس البطل أنهى الموسم بفوزه على هيلاس فيرونا 2-1 في مباراة وداعية لحارس مرماه الأسطوري جانلويجي بوفون.

