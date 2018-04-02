ميلان لإنعاش حظوظه ببطاقة دوري الابطال

وكانت المباراة على غرار 6 مباريات أخرى مقررة في الرابع من اذار/مارس، بيد أن وفاة قائد ومدافع فيورنتينا دافيدي أستوري في اليوم ذاته أدى الى تأجيلها.

وكان أستوري موجودا مع فريقه في مدينة أوديني استعدادا لخوض المباراة ضد اودينيزي، الا انه عثر عليه صبيحة اليوم ذاته جثة هامدة في غرفته نتيجة "سكتة قلبية دون تفسير مجهري، ربما بسبب بطء في ضربات القلب" بحسب الاطباء الذين شرحوا الجثة بعد يومين من وفاته.

وكانت المرحلة افتتحت في الثالث من آذار/مارس بخسارة نابولي المتصدر حينها أمام روما 2-4، وفوز يوفنتوس حامل اللقب على لاتسيو 1-صفر، وسبال على بولونيا بالنتيجة نفسها.

ويتصدر يوفنتوس حاليا الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 4 نقاط امام نابولي، و18 نقطة امام روما الثالث و20 نقطة عن انتر ميلان الرابع، فيما يحتل ميلان المركز السادس برصيد 50 نقطة.

بطاقة دوري الابطال



يكتسي "دربي" ميلانو أهمية كبرى بالنسبة الى الفريقين وعلى وجه الخصوص ميلان الساعي للاقتراب أكثر من المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويأمل ميلان بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جنارو غاتوزو باستعادة توازنه بعد خسارته امام يوفنتوس 1-3 في المرحلة الثلاثين السبت الماضي، ورد الاعتبار لخسارته امام جاره 2-3 ذهابا في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وتقليص الفارق بينهما الى 5 نقاط وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل المراحل الثماني المتبقية على نهاية البطولة.

ويدرك ميلان جيدا أن أي تعثر سيبخر حلمه بالمنافسة على بطاقة المسابقة القارية العريقة وربما الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن اتالانتا السابع والذي يستضيف سمبدوريا غدا الثلاثاء.

لكن المهمة لن تكون سهلة امام انتر ميلان الطامح الى فوز ثالث تواليا وانتزاع المركز الثالث من روما، والثأر من ميلان الذي أقصاه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بالفوز عليه 1-صفر بعد التمديد.

يذكر ان ميلان بلغ نهائي مسابقة الكأس المحلية وسيلاقي يوفنتوس في التاسع من ايار/مايو المقبل على الملعب الاولمبي في روما.

ويلعب غدا ايضا اودينيزي مع فيورنتينا، وجنوى مع كالياري، والاربعاء بينيفينتو مع هيلاس فيرونا، وكييفو مع ساسوولو، وتورينو مع كروتوني.



