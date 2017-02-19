محمد صلاح ينهي صياماً دام أكثر من 100 يوم

إعداد - مازن الريس

وافتتح البوسني دزيكو التسجيل مستفيداً من تمريرة البلجيكي ناينغولان (10) ثم دكّ محمد صلاح مرمى الإنكليزي جو هارت حارس تورينو مع الدقيقة السابعة عشرة ليقرب روما من الفوز في المباراة المقامة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأنهى صاحب الـ24 عاماً صيامه عن التسجيل في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعود آخر مرة سجل فيها إلى لقاء بولونيا في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وحينها سجّل ثلاثة أهداف 3-0.

وواصل صلاح تألقه منذ عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا التي احتل بها مع بلاده المركز الثاني خلف الكاميرون، حيث صنع هدفي فريقه أمام كروتوني (2-0) في الجولة الفائتة، قبل أن يصنع أحد أهداف روما الأربعة على مضيفه فياريال الإسباني في يوروبا ليغ الخمس الفائت، علماً أنّه شارك كبديل.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بالرغم من غيابه لفترة طويلة عن التسجيل، حيث صنع ستة أهداف وسجل تسعة، كما أنّه من أكثر اللاعبين صناعة للفرص (يحتل المركز الرابع بـ51 فرصة حتى لحظة كتابة هذه الأسطر).

وأسهم تألق محمد صلاح والبوسني دزيكو (19 هدفاً) في تحسن نتائج روما بشكل كبير تحت قيادة سباليتي، حيث سيقفز الذئاب إلى مركز الوصافة في حال انتهاء المباراة بفوزهم على تورينو.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة أمام روما (في حال فوزه سيصبح 56)، ونابولي (54).