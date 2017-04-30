لاتسيو المُقنِع يحسم ديربي روما

وفرض المهاجم السنغالي بالديه دياو كيتا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية، اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 12 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وأضاف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 85 بالطريقة ذاتها اثر تمريرة من البوسني سيناد لوليتش.

وسجل الصربي دوسان باستا الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 50 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

أما هدف الشرف لروما فسجله القائد دانييلي دي روسي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وثأر لاتسيو لخسارته ذهابا صفر-2، وعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، فيما تجمد رصيد روما عند 75 نقطة وبات مهدداً من نابولي الثالث الذي يملك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه على مضيفه انتر ميلان لاحقاً.

وهو الدربي الثاني الذي يكسبه لاتسيو هذا الموسم بعد الأول مطلع آذار/مارس (2-صفر) في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا قبل أن يخسر 2-3 اياباً ويبلغ المباراة النهائية أمام يوفنتوس.

وقبل الموسم الحالي، لم يفز لاتسيو في دربي العاصمة منذ موسم 2012-2013 عندما فاز عليه 3-2 في الجولة 12.

ويتنافس روما ونابولي على المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يخوض الثالث ملحقا.

وبات يوفنتوس في حاجة إلى 3 نقاط للظفر باللقب السادس على التوالي وهو يملك فرصة تحقيق ذلك في المرحلة المقبلة على حساب جاره تورينو السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين.

ويلعب لاحقاً أيضاً بولونيا مع أودينيزي، وإمبولي مع ساسوولو، وباليرمو مع فيورنتينا، وكالياري مع بيسكارا، وجنوى مع كييفو فيرونا، وكروتوني مع ميلان.