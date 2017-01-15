فيورنتينا يسقط يوفنتوس ويشعل المنافسة على الصدارة

وتجمد رصيد يوفنتوس، الذي ظل متربعاً على الصدارة، عند 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) مازال يمتلك مباراة مؤجلة ستجرى مع كروتوني (المتعثر) الشهر المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد فيورنتينا، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من شهر، إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيورنتينا بهدف حمل توقيع نيكولا كالينيتش في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 54، قبل أن يعيد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بتسجيله هدفا لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 58.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من جانب يوفنتوس لإدراك التعادل ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم.