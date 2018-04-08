فوز متأخر لنابولي يبقيه في سباق اللقب

ورفع نابولي الثاني رصيده الى 77 نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الستة الماضية الى أربع نقاط بعد فوز الاخير على بينيفينتو 4-2 السبت.

وكان نابولي تصدر الدوري فترات طويلة قبل ان ينتزعها منه يوفنتوس في المراحل الاخيرة.

في المباراة الاولى، ابقى نابولي على فرصته في احراز اللقب قائمة بعد ان حول تأخره امام ضيفه كييفو الى فوز 2-1.

تقدم كييفو عبر البولندي ماريوش ستيبنسكي في الدقيقة 73، لكن نابولي رفض الاستسلام فسجل هدفين عبر البولندي الاخر اركاديوش ميليك في الدقيقة قبل الاخيرة، والغيني امادو دياوارا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وكان نابولي أهدر ركلة جزاء ايضا انبرى لها مهاجمه البلجيكي دريس ميرتنز عندما كانت النتيجة 1-صفر للضيوف.

وفي المباراة الثانية، كان انترميلان أمام فرصة التقدم على حساب نادي العاصمة، اذ تفصل بينهما نقطة واحدة في جدول الترتيب (60 لروما مقابل 59 لانتر).

وبدلا من التقدم للمركز الثالث، سيكون انتر أمام احتمال خسارة مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال فوز لاتسيو (57 نقطة) عندما يحل ضيفا على أودينيزي لاحقا الأحد.

وعلى رغم الفرص العديدة التي أتيحت له، خرج انتر خالي الوفاض من ملعب مضيفه تورينو، وخسر بهدف سجله الصربي آدم لياليتش في الدقيقة 36. ولم يحسن لاعبو المدرب لوتشيانو سباليتي استغلال الفرص، بينما تكفل حارس تورينو سالفاتوري سيريغو بالتصدي للعديد من الكرات، وتعاملت خشبات مرماه مع محاولتين خطيرتين.

وكان للفوز طعم آخر بالنسبة الى مدرب تورينو والتر ماتساري الذي واجه ناديه السابق للمرة الأولى منذ التخلي عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ويدين الفريق بفوزه الثالث تواليا الى دفاعه الصلب وحارسه الذي تصدى لمحاولات عدة، لاسيما من انطونيو كاندريفا والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال سيريغو "انتر حاول التسجيل بكل طريقة ممكنة ولم يسر الأمر على ما يرام بالنسبة إليهم، لكن لا يمكن القول ان تورينو لم يستحق النقاط (...) مررنا بفترة صعبة هذا الموسم وتوصلنا لخلاصة انه علينا تجاهل موقعنا في الترتيب والتركيز على العمل اليومي والتعامل مع كل مباراة على حدة".

وفاز كروتوني على بولونيا بهدف للنيجيري سيمون نوانكو (25)، وفيرونا على كالياري بهدف لرومولو سوزا (36).





