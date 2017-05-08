صلاح مع روما – نجم مصر يحقق رقماً مميزاً كل ساعة

مازن الريس

تابع محمد صلاح نجم مصر الأول ونادي روما تألقه في الدوري الإيطالي بعد إسهامه المباشر في فوز فريقه على ميلان، ليحقق رقماً مميزاً كل قرابة ساعة من مشاركاته.

ولعب صلاح دوراً مهماً في تجاوز روما لمضيفه ميلان 4-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة بصناعته الهدف الأول والحصول على ركلة جزاء أتى منها الهدف الرابع وطرد باليتا، ليثبت مرة جديدة تطوره الكبير هذا الموسم.

ويعد الدولي المصري محمد صلاح (24 عاماً) أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في الكالتشيو بالرغم من عدم حصوله على دقائق لاعب كافية مقارنة بالعديد من نجوم نابولي ويوفنتوس ولاتسيو، لكنه استطاع وضع روما في وصافة الدوري بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس.

ويحقق صلاح رقماً مؤثراً كل ساعة لعب تقريباً، بالاعتماد على أربعة إحصائيات مهمة من ىشركة أوبتا المتخصصة، مما يجعله مرشحاً كبيراً لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب عربي نهاية الموسم.

ولعب صلاح بالمجمل 2260 دقيقة هذا الموسم في الدوري، سجّل خلالها 13 هدفاً كثاني هدافي روما وصنع 10 أهداف كأفضل صانع أهداف في روما والدوري (يتساوى في عدد التمريرات الحاسمة مع كاندريفا وكايخون وغوميز لكن صلاح لعب دقائق أقل)، كما أنّه ثالث أكثر اللاعبين في المسابقة صناعة للفرص الكبيرة للتسجيل (13).

وتعني الإحصائيات المذكورة أنّ صلاح يسجل أو يصنع هدفاً أو يصنع فرصة كبيرة للتسجيل في كل 62.7 دقيقة يلعب خلالها (ساعة وقرابة ثلاث دقائق)، دون نسيان تحصله على ثلاث ركلات جزاء في المسابقة بالمركز الثالث لأكثر اللاعبين حصولاً على ركلات جزاء في السيري اي.

وأصيب صلاح بخيبة أمل كبيرة هذا الموسم نظراً لخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، وصعوبة فوزه بلقب الدوري، مما يعني ازدياد احتمالات خروجه من فريق العاصمة في الصيف.

وتشير بعض المصادر إلى اهتمام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني بالرجل الذي سبق له اللعب مع فيورنتينا الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي وبازل السويسري في أوروبا، والمقاولون في مصر، علماً أنّ "ميمو" يملك شعبية هائلة في بلاد الفراعنة.

ويؤدي صلاح دوراً مؤثراً مع منتخب مصر أيضاً في الاستحقاقات الدولية حين قاده لتصدر مجموعته الخامسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما في مباراتين أمام الكونغو 2-1 وغانا 2-0.

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