وكان روما يمني النفس بتحقيق فوزه الرابع توالياً بعد سلسلة من 4 مباريات دون فوز (تعادلان ومثلهما خسارة)، بيد أن تصميم مضيفه كان أقوى لوضع حد لأربع هزائم متتالية، فاقتنص فوزاً غالياً هو الرابع له هذا الموسم.

وفرط روما في فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث فمني بخسارته الثالثة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس مؤقتاً كونه يواجه خطر التراجع في حال فوز مطارديه المباشرين فيورنتينا وساسوولو وبارما وميلان وتورينو وجنوى.

وجاء سقوط روما قبل مواجهتين مهمتين، الأولى الثلاثاء المقبل أمام ضيفه سسكا موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والثانية الأحد المقبل أمام مضيفه نابولي في الدوري المحلي.

وتقدم سبال في الدقيقة 38 من ركلة جزاء انبرى لها أندريا باتانيا بنجاح بعد عرقلة مانويل لاتزاري داخل المنطقة من المدافع لوكا بيليغريني، ثم أضاف المدافع كيفن بونيفاتسي الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميركو فالديفيوري (56).

وتلقي سبال ضربة موجعة بطرد حارس مرماه الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (21 عاماً)، الشقيق الأصغر للاعب وسط لاتسيو الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (23 عاماً) لتلقيه الإنذار الثاني (75)، لكن روما فشل في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه لتقليص الفارق على الأقل.

