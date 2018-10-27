على ملعب كارلو كاستيلاني، تقدم امبولي بهدف عن طريق فرانشيسكو كابوتو (28) لكن كريستيانو رونالدو اعاد فريقه يوفنتوس في السباق بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 70 منح البرتغالي التقدم ونقاط الفوز لفريق "السيدة العجوز" من خلال تسديدة جميلة وقوية استقرت في مرمى الحارس فابيان بروفيدال.

ورفع رونالدو رصيده الى 7 أهداف مع فريق "السيدة العجوز" بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني بنحو 100 مليون يورو.

وهذه أول مرة يتأخر فيها يوفنتوس بين الشوطين هذا الموسم، برغم سيطرته واكتفاء أمبولي بالمرتدات.

وبهذا الفوز التاسع، عزز يوفنتوس مكانه في قمة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 7 نقاط عن نابولي الثاني الذي سيواجه روما الاحد، بينما تجمد رصيد امبولي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

وعادل يوفنتوس الذي عرقله جنوى في المرحلة السابقة، أفضل بداية له في الدوري بعد 10 مباريات، على غرار موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

وغاب عن يوفنتوس لاعبو الوسط الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والألمانيان سامي خضيرة وايمري جان، وانسحب المدافع جورجو كييليني من عملية الاحماء مصابا وحل بدلا منه داينيلي روغاني، فيما أراح المدرب ماسيميليانو اليغري الظهير المتألق البرتغالي جواو كانسيلو.

وحقق أتالانتا الثاني عشر فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه بارما 3-صفر، بأهداف ريكاردو غاليولو (55 خطأ في مرمى فريقه)، الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (72) وجانلوكا مانشيني (80).