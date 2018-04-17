انتر ينتزع المركز الثالث مؤقتاً

وهو الفوز السابع عشر لانتر ميلان هذا الموسم والاول في مبارياته الاربع الاخيرة بعد تعادلين وخسارة واحدة، فرفع رصيده الى 63 نقطة وصعد الى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطتين امام فريقي العاصمة لاتسيو وروما اللذين يلعبان غدا مع فيورنتينا وجنوى على التوالي.

أما كالياري، فمني بخسارته التاسعة عشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبكر انتر ميلان بالتسجيل عبر المدافع البرتغالي جواو كانسيلاو وتحديدا في الدقيقة الثالثة، وفرض سيطرته على مجريات المباراة وسنحت لمهاجميه العديد من الفرص للتعزيز دون جدوى.

وانتظر انتر ميلان حتى الشوط الثاني لترجمة افضليته، فاضاف قائده الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي الثالث في الدقيقة 49 رافعا رصيده الى 25 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي المتصدر.

وعزز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالثالث بعد 11 دقيقة (60)، قبل ان يختم مواطنه ايفان بيريزيتش المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الاخيرة.

ويلعب غدا ايضا بينيفينتو مع اتالانتا، وسمبدوريا مع بولونيا، وكروتوني مع يوفنتوس، وتورينو مع ميلان، وسبال مع كييفو، ونابولي مع اودينيزي، وفيرونا مع ساسوولو.

