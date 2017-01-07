الدوري الإيطالي: نابولي يهزم سمبدوريا في الرمق الأخير

ورفع نابولي رصيده في المركز الثالث إلى 38 نقطة بالتساوي مع روما الثاني.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بافتتاحهم التسجيل بواسطة الألباني السيد هيساي في الدقيقة 30.

وكانت نقطة التحول في الدقيقة 61 عندما طرد الحكم لاعب سمبودريا ماتياس سيلفستر ليستغل نابولي النقص العددي في صفوفه منافسه ليدرك التعادل أولاً بواسطة مهاجمه مانولو غابياديني في الدقيقة 78.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل لورنزو تونيلي هدف الفوز لأصحاب الأرض وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

وفي مباراة ثانية، سجل المهاجم المخضرم ماسيم ماكاروني هدف الفوز لفريقه امبولي في مرمى باليرمو في الدقيقة 78.

