الدوري الإيطالي: ملخص مباراة نابولي وإنتر ميلان

في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي عاد إنتر بنقطة التعادل السلبي من ميدان مضيفه نابولي.

الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين لم تجد طريقا للشباك، لتنتهي المباراة بلا أهداف. تعادل حافظ به إنتر ميلان على فارق النقطتين بينه وبين المتصدر نابولي.

