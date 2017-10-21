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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي: ملخص مباراة نابولي وإنتر ميلان

3:24 دقيقة

إنتر ميلان يوقف سلسلة انتصارات مضيفه نابولي ويفرض عليه التعادل السلبي.

في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي عاد إنتر بنقطة التعادل السلبي من ميدان مضيفه نابولي.

الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين لم تجد طريقا للشباك، لتنتهي المباراة بلا أهداف. تعادل حافظ به إنتر ميلان على فارق النقطتين بينه وبين المتصدر نابولي.
 

الملخصات نابولي الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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