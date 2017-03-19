الدوري الإيطالي: محمد صلاح يقود روما لاكتساح ساسوولو
حقق روما ثاني الترتيب الفوز على ساسوولو 3- الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل محمد صلاح ودجيكو.
على الملعب الاولمبي في روما وامام 31 الف متفرج، اهتزت شباك روما باكرا على ملعبه عن طريق الفرنسي غريغوار ديفريل (9)، لكن رجال المدرب لوتشانو سباليتي ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها الارجنتيني لياندرو باريديس (16) والمصري محمد صلاح (45) والبوسني ادين دجيكو (68). ورفع دجيكو رصيده الى 21 هدفا بفارق هدف عن اندريا بيلوتي (تورينو) متصدر ترتيب الهدافين.