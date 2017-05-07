الدوري الإيطالي - كل ما قدّمه محمد صلاح أمام ميلان

ساهم الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه روما على مضيفه ميلان في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بعد منحه تمريرة الهدف الأول للبوسني إيدين دجيكو وتسببه في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الرابع.

وقدم النجم المصري مباراة جيدة وكان أحد أبرز لاعبي الفريق العاصمي، إذ شكل خطورة متواصلة على مرمى المتألق دوناروما رغم أنه لم يسجّل، إلا أن سرعته ومراوغاته كانت فعالة وساعدت الفريق على تحقيق فوز باهر في "سان سيرو" بالذات.

- سدّد صلاح 4 مرات، 3 منها خارج الخشبات الثلاث والأخرى صدها دفاع ميلان، لكنه كان وراء الهدف الأول والرابع.

- نجح الفرعون المصري في تمرير 25 كرة صحيحة وفشل في اثنتين فقط، بنسبة تمرير هي الأعلى بين زملائه، إذ بلغت دقة تمرير الدولي المصري 92.6%.

- التمريرة الحاسمة التي منحها صلاح لدجيكو وجاء منها الهدف الأول هي العاشرة له هذا الموسم، وهو يتقاسم صدارة ترتيب التمريرات الحاسمة مع الإسباني خوزيه كاييخون لاعب نابولي والأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاعب أتالانتا.

- صلاح هو سادس أكثر لاعب صنعاً للفرص في الدوري الإيطالي بصنعه 69 فرصة خلال 28 مباراة فقط خاضها مع فريقه حتى الآن.