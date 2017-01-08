الدوري الإيطالي - روما يواصل ملاحقة يوفنتوس

وارتفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليشدد الخناق على يوفنتوس (المتصدر)، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة، قبل لقاء الأخير مع ضيفه بولونيا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، علماً بأن يوفنتوس مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، والرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة، عند 23 نقطة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أرماندو إيتزو لاعب جنوى هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، ليحقق فريق العاصمة الإيطالية انتصاره الخامس في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة.

وعانى ميلان كثيراً قبل أن يحصد نقاط مباراته أمام كالياري ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة مع إمكانية الارتقاء للمركز الثالث في حال انتصاره بمباراته المؤجلة أمام بولونيا.

واحتاج عشاق ميلان إلى الانتظار حتى آخر دقيقتين حتى يشاهدوا هدف المباراة الوحيد بفضل الكولومبي كارلوس باكا، وازدادت خسائر الضيف كالياري بسبب طرد مدافعهم البرتغالي برونو ألفيش (90+4).

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز إنتر على مضيفه أودينيزي 2 - 1، وأتالانتا على مضيفه كييفو 4 - 1، ولاتسيو على ضيفه كروتوني 1 - صفر، فيما تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو سلبياً.