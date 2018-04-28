الدوري الإيطالي: روما يستعد لليفربول بطريقة مثالية



وتناوب على تسجيل أهداف روما التشيكي باتريك تشيك (9) والبوسني إدين دزيكو (40 و67) وستيفان الشعراوي (65)، وسجل روبرتو إينغليزي لكييفو قبل النهاية بدقيقتين.

وانفرد روما بالمركز الثالث رافعا رصيده إلى 70 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام جاره لاتسيو الذي يحل ضيفا على تورينو الأحد.

ويأتي الفوز العريض لروما برغم إكماله المباراة منذ الدقيقة 56 بعشرة لاعبين لطرد البرازيلي جوان جيزوس.

ويستضيف روما على الملعب الأولمبي ليفربول الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ساعيا إلى تعويض تأخره ذهابا 2-5 الثلاثاء الماضي. علما بأنه كان متأخرا بخماسية نظيفة حتى الدقيقة 81.

وسبق أن حقق روما عودة قوية حين أخرج برشلونة الإسباني من ربع النهائي، فبعد أن خسر في كاتالونيا 1-4 ذهابا، رد على ملعبه إيابا 3-صفر في طريقه إلى دور الأربعة.

وافتقد فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو أمام كييفو الهولندي كيفن ستروتمان والأرجنتيني دييغو بيروتي اللذين يعانيان من الإصابة.

من جهته، فشل كييفو في التقدم عن منطقة الخطر فبقي على رصيده السابق بـ 31 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين فقط أمام سبال صاحب أول مراكز الهبوط.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في الدوري الإيطالي إلى الدرجة الثانية التي صعد منها اليوم أيضا إمبولي.