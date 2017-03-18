الدوري الإيطالي: تورينو يعرقل انتر ميلان

وتقدم انتر ميلان بهدف الفرنسي جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 27، بيد ان تورينو ادرك التعادل بعد 6 دقائق بواسطة دانييلي باسيلي قبل ان يتقدم للمرة الاولى مطلع الشوط الثاني بواسطة الغاني افراي اكوا (59)، لكن فرحته هو الاخر لم تدم سوى 3 دقائق اذ ادرك انتر ميلان التعادل بواسطة انطونيو كاندريفا.

وكان انتر ميلان يمني النفس بالفوز الثالث على التوالي والثامن عشر هذا الموسم للارتقاء الى المركز الرابع ولو مؤقتا، بيد انه اكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو الذي يملك فرصة للابتعاد في المركز الرابع في حال فوزه على مضيفه لاتسيو غدا الاحد في ختام المرحلة.

وحقق انتر ميلان انتصارين كاسحين على مضيفه كالياري (5-1) وضيفه اتالانتا (7-1) بقيادة هدافه قائده ماورو ايكاردي (20 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين) صاحب 5 اهداف في المباريات الثلاث الاخيرة، لكنه فشل اليوم في هز الشباك.

ويمني انتر ميلان النفس بحجز أحد المقاعد الثلاث الاولى في الدوري للعودة الى المسابقة القارية العريقة للمرة الاولى منذ 2012.

في المقابل، حقق تورينو التعادل العاشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز العاشر برصيد 40 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز العاشر في حال فوز كييفو فيرونا على مضيفه بولونيا غدا.