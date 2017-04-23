الدوري الإيطالي: تعادل مخيب لنابولي أمام ساسوولو

وسجل للمضيف دومينكو بيراردي (59) ولوكا مازيتيلي (80)، وللضيوف البلجيكي دريس ميرتينز (52) والبولندي أركاديوز ميليك (84).

وقلص نابولي الفارق وروما الوصيف إلى نقطة واحدة، علماً أن فريق العاصمة يخوض الاثنين مباراته في هذه المرحلة بضيافة بيسكارا، بينما احتفظ ساسوولو بالمركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

واكتسح لاتسيو ضيفه باليرمو بستة أهداف مقابل هدفين رافعاً رصيده إلى 64 نقطة مستعيداً المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى بطولة "يوروبا ليغ" من آتالانتا الذي تغلب على بولونيا 3-2 السبت.

واقترب باليرمو من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد أن تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

سجل لاتسيو خمسة أهداف في الدقائق الـ26 الأولى، وهو أمر لم يتحقق منذ عام 1938 (فاز حينها يوفنتوس على فيورنتينا 5-2).

وسجل الأهداف الخمسة تشيرو إيموبيلي (8 و9) والسنغالي بالدي دياو كايتا (21 و24 و26)، وأضاف لوكا كريكو السادس (90)، وقلص باليرمو الفارق بواسطة أندريا ريسبولي (46 و52).

وفاز أودينيزي على ضيفه كالياري بهدفين للكرواتي ستيب بيريتشا (70) وغابرييل أنجيلا (73) مقابل هدف لماركو بورييلو (86).

وخسر ميلان أمام ضيفه إمبولي بهدف لجانلوكا لابادولا (72) مقابل هدفين للجورجي ليفان ميتشيدليدزه (40) والسنغالي مامي بابا تيام (67).

وأهدر سوسو ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 59.

وهي الخسارة الأولى لميلان منذ استحواذ مستثمرين صينيين على النادي قبل أيام من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني بعد فترة استمرت أكثر من ثلاثين عاماً.

وكان ميلان تعادل في مباراته الأولى مع مالكيه الجدد الأسبوع الماضي مع جاره إنتر 2-2 في دربي ميلانو.

وخسر سمبدوريا أمام كروتوني بهدف للتشيكي باتريك ستشيك (20) مقابل هدفين لدييغو فالتشينيلي (67) والنيجيري سيمون نوانكو (80)، وكييفو أمام تورينو بهدف لسيرجيو بيليسير (65) مقابل ثلاثة أهداف للصربي آدم ليايتش (52) ودافيد زاباكوستا (56) والإسباني ياغو فالكي (75).