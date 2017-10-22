على ملعب "سان سيرو"، دخل ميلان إلى مباراته وضيفه جنوى الذي لم يحقق سوى فوز يتيم هذا الموسم، وهو يمني النفس بتخفيف الضغط على مدربه فينتشنزو مونتيلا، لاسيما أن الفريق اللومباردي سقط في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري كما اكتفى بالتعادل الخميس على أرضه مع أيك اثينا اليوناني (صفر-صفر) في مسابقة "يوروبا ليغ".

لكن الأمور تعقدت كثيراً عليه بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد مدافعه وقائده القادم من يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الذي نال بطاقة حمراء بسبب كوع وجهه إلى الياندرو روزي.

واتخذ الحكم القرار بطرد بونوتشي الذي قام بهذه الحركة اثر ركلة حرة لفريقه، بعدما تم تنبيه إلى الخطأ من قبل حكام الفيديو المساعدين وبعد اعادة اللقطة في غرفة التحكم بالفيديو.

لكن النقص العددي لم يحبط عزيمة فريق مونتيلا الذي واصل اندفاعه من أجل الوصول إلى الشباك وحصل على عدد من الفرص على مدار الشوطين دون أن يحصد النجاح، ليكتفي بالتالي بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة رفع بها رصيده الى 13 نقطة في منتصف الترتيب، متخلفا بعد 10 مراحل فقط بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويواجه بونوتشي الآن خطر حرمانه من المواجهة المرتقبة مع فريقه السابق يوفنتوس في المرحلة الثانية عشرة على ملعب "سان سيرو" في 28 الشهر الحالي، في حين أن غيابه عن مباراة الأربعاء ضد كييفو فيرونا مؤكدة بسبب الطرد.

- 3 أهداف وطرد في اقل من نصف ساعة -

وعلى ملعب "فريولي"، بدا يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة في طريقه لتعثر ثالث على التوالي بعدما اضطر لاكمال مباراته مع مضيفه اودينيزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26، لكن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري تجاوز هذه العقبة وحقق فوزا كبيرا في نهاية المطاف، بفضل ثلاثية لخضيرة.

ورفع يوفنتوس، القادم من تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين، رصيده الى 22 نقطة واستفاد على اكمل وجه من انتهاء مواجهة السبت بين نابولي المتصدر وانتر الثاني بالتعادل السلبي لتقليص الفارق الذي يفصله عنهما الى ثلاث ونقطة على التوالي.

ولم تكن بداية يوفنتوس مثالية اذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 8 بعد خطأ في منتصف الملعب سمح للكرواتي ستيب باريتسا في الانطلاق بهجمة مرتدة سريعة ثم تلاعب بجورجيو كييليني ببراعة قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس القائد جانلويجي بوفون.

لكن سرعان ما عاد فريق اليغري الى اجواء اللقاء بهدية من مدافع اودينيزي البرازيلي سمير دي سوزا الذي حول الكرة برأسه في شباك فريقه بطريقة غريبة اثر ركلة ركنية نفذها البوسني ميراليم بيانيتش، مانحا يوفنتوس التعادل في الدقيقة 14.

ولم ينتظر يوفنتوس طويلا لتسجيل هدف التقدم بكرة رأسية من الألماني سامي خضيرة اثر عرضية من الاكوادوري خوان كوادرادو (20)، لكن الفرحة لم تدم لأن الحكم رفع بطاقة صفراء ثانية بوجه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب احتجاجه، ما اضطر حامل اللقب لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26.

ونال ماندزوكيتش الانذار الأول بعد احتكاك مع المدافع العراقي علي عدنان وسط مطالبة من الكرواتي بركلة جزاء، ثم احتج على الحكم بسبب البطاقة التي رفعها بوجه وتجاهله ركلة الجزاء، فنال الانذار الثاني وأصبح بذلك أول لاعب يطرد من يوفنتوس في الدوري منذ ايار/مايو 2016 (البرازيلي اليكس ساندرو).

وحاول اودينيزي الاستفادة من التفوق العددي وهدد مرمى يوفنتوس في أكثر من مناسبة لكن بوفون تألق في الدفاع عن مرماه وأدخل فريقه الى استراحة الشوطين وهو في المقدمة، لكنه سرعان ما انحنى في بداية الشوط الثاني أمام رأسية البرازيلي دانيلو لارانغيرا الذي وصلته الكرة اثر ركلة حرة (47).

لكن رجال أليغري ردوا بالطريقة ذاتها من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني باولو ديبالا ووصلت الى دانييلي روغاني الذي حولها برأسه في الشباك بمساعدة القائم الأيسر (52)، ثم صعب يوفنتوس الأمور على مضيفه باضافة الهدف الرابع بسيناريو مشابه اثر ركلة حرة نفذها ديبالا ووصلت إلى روغاني الذي حولها برأسه نحو خضيرة، فسددها الأخير في الشباك (59) ثم اكمل ثلاثيته في الدقيقة 87 بعد تمريرة من الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

واختتم بيانيتش المهرجان بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من المدافع وخدعت الحارس (90).

-روما يستعيد توازنه-

واستعاد روما توازنه وعوض سقوطه في المرحلة الماضية على أرضه أمام نابولي، بفوزه الصعب على مضيفه تورينو بهدف سجله الصربي الكسندر كولاروف من ركلة حرة (69)، مانحاً فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو فوزه السادس في ثماني مباريات.

ورفع نادي العاصمة، القادم من تعادل ثمين حققه الأربعاء في معقل تشلسي بطل انكلترا (3-3) بعد أن كان متخلفاً بثنائية نظيفة، رصيده إلى 18 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر الذي تعادل السبت مع انتر ميلان الثاني (صفر-صفر)، مع مباراة في جعبته ضد سمبدوريا تأجلت في المرحلة الثالثة بسبب الأمطار.

وفي المقابل، عجز تورينو عن تحقيق الفوز للمرحلة الرابعة تواليا لكنه مني بهزيمته الثانية فقط هذا الموسم وتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وعمق فيورنتينا جراح مضيفه الوافد الجديد بينيفينتو الذي أصبح أول فريق في تاريخ الدوري يخسر مبارياته التسع الأولى، وحقق بدوره فوزه الرابع هذا الموسم بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة سجلها ماركو بيناسي (18) والسنغالي كوما باباكر (47) والفرنسي سيريل تيريو (66 من ركلة جزاء).

وفاز أتالانتا على ضيفه بولونيا بهدف سجله الدنماركي أندرياس كورنيليوس (71) في مباراة أكملها الضيوف بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد طرد الكوستاريكي جيانكارلو غونزاليس.

