وبدا أن إنتر استعد جيدا لمباراته مع برشلونة الإسباني الثلاثاء في المرحلة الرابعة، الأولى إيابا، للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق ذهابا في ملعب "كامب نو" بهدفين نظيفين.

وقد أراح المدرب لوتشيانو سباليتي عددا من لاعبيه المفاتيح أبرزهم الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمباراة مع برشلونة، منطلقا من اتباع سياسة المداورة في إشراك اللاعبين. ودفع بمواطنه لاوتارو مارتينيز بدلا منه.

كما أشرك البرتغالي جواو ماريو بدلا من البلجيكي راديا ناينغولان الذي دفع به في الشوط الثاني. وكان البرتغالي متألقا خصوصا في لعبه دورا حاسما في تسجيل الأهداف الأول والثاني والخامس فضلا عن تسجيله الرابع.

وافتتح لاعب الوسط روبرتو غاليارديني التسجيل لأصحاب الأرض بكرة أرضية سددها من مشارف الصندوق بعد سلسلة تمريرات من خارج المنطقة، آخرها كانت حاسمة من ماريو من داخل المنطقة، فأودعها غاليارديني على يسار الحارس الروماني أندريه رادو (14).

وبعد ثلاث دقائق اقتحم لاعب الوسط ماتيو بوليتانو المنطقة من اليمين وتوغل إلى داخلها وسدد الكرة أرضية على يسار الحارس رادو مسجلا الإصابة الثانية لإنتر ميلان إثر تمريرة بعيدة تلقاها ماريو صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأول (17).

وحسم غاليارديني مطلع الشوط الثاني المباراة بتسجيله الهدف الثالث بكرة سددها من حافة الصندوق في قلب المرمى ارتدت إليه من يد الحارس رادو الذي كان يحاول إبعاد كرة لعبها الكرواتي إيفان بيريسيتش (49).

ورفع ماريو الغلة إلى أربعة أهداف بتسجيله لإنتر ميلان بتسديدة من حافة المنطقة إلى الزاوية الأرضية اليسرى للحارس رادو الذي أخفق في تقدير الكرة (90+1).

ثم ختم الاحتياطي ناينغولان المهرجان بتسجيله الهدف الخامس بكرة رأسية من داخل المنطقة تلقاها من رفعة متقنة من البرتغالي ماريو (90+3).

