أرقام بيلوتي تعيد كرامة مواهب إيطاليا الهجومية

إعداد - مازن الريس

ونجح بيلوتي في تسجيل ثلاثة أهداف للمرة الثانية هذا الموسم عندما قاد تورينو للانتصار على باليرمو 3-1، بعد أن دوّن أول هاتريك في تاريخه بالدوري الإيطالي في لقاء بولونيا 5-1 أواخر أب/أغسطس الفائت، ليحتل فريقه المركز التاسع على سلم الترتيب بـ39 نقطة.

ووصل صاحب الـ23 إلى هدفه الثاني والعشرين الأحد وهو ما لم يفعله أي لاعب إيطالي في الموسم الفائت، علماً أنّه كان ذات رصيد العجوز لوكا توني مع نهاية الموسم الذي سبقه، وقد بلغت نسبة بيلوتي هدفاً كل 94.5 دقيقة.

وتعود آخر مرة سجل بها لاعب إيطالي تحت الـ25 سنة، لـ22 هدفاً على الأقل في العقد الفائت إلى موسم 2013-2014 عندما فعلها إيموبيلي لاعب تورينو السابق الذي يبلغ حالياً 27 عاماً.

هذا أسرع هاتريك في الدوري الإيطالي (7 دقائق و15 ثانية منذ هاتريك للأوكراني شيفشينكو في عام 2000.

7'15'' - Andrea #Belotti's (7'15'') is the fastest Serie A hat-trick since Shevchenko's back in January 2000 (Perugia - AC Milan). Raging. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 5, 2017

واشتهر الدوري الإيطالي في السنوات الفائتة بتسميته دوري العجائز على وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لغياب الهدافين الطليان ممن يبلغون أقل من 30 عاماً، كما أنّ أشهر الهدافين كان دي ناتالي البالغ 39 عاماً حالياً والذي يلعب حتى الآن مع أودينيزي.

ويخشى عشاق الدوري الإيطالي أن يكون تألق بيلوتي مجرّد "فورة" كما حدث مع إيموبيلي في موسم 2013 – 2014 حيث تاه بعده بين بوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني وتورينو قبل أن يعود لإيجاد نفسه هذا الموسم مع لاتسيو.

ويمر منتخب إيطاليا بمرحلة تجديد الدماء على جميع الأصعدة باستلام فينتورا لتدريبه خلفاً لأنطونيو كونتي، ووصول إيدر إلى الثلاثين وبيلي إلى الواحدة والثلاثين.

وتحاول العديد من الأندية الإيطالية والأوروبية خطف توقيع بيلوتي وخاصة أرسنال الإنكليزي.