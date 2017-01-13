يوفنتوس يمتحن صبره في مواجهة "مارد فلورنسا"

ويأمل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الحفاظ على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه روما، من خلال تأكيد تفوقه على فيورنتينا الذي لم يهزمه نادي "السيدة العجوز" في الدوري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 (4-2).

إلا أنّ فيورنتينا التاسع لم يخسر أياً من المباريات المحلية التي خاضها هذا الموسم على ملعبه "أرتيميو فرانكي"، وآخرها الأربعاء الماضي حين تغلب على كييفو 1-صفر ليبلغ ربع نهائي الكأس.

ولم يقدم يوفنتوس أداءاً مقنعاً في مستهل حملة دفاعه عن لقبه كبطل لمسابقة الكأس، إذ عانى لتخطي أتالانتا على أرضه الأربعاء 3-2.

وشارك الفنزويلي توماس رينكون أساسياً في مباراة الأربعاء للمرة الأولى منذ انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من جنوى مقابل 8 ملايين يورو.

وتحدّث عن هذه التجربة في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت"، قائلاً "من الرائع أن ترى الملعب شبه ممتلىء بهذه الطريقة في مباراة ضمن مسابقة كأس إيطاليا (الأقل أهمية من الدوري أو دوري أبطال أوروبا)، لكننا نتحدث هنا عن يوفنتوس".

وأضاف رينكون: "أنا مرتاح جداً هنا، الزملاء رحّبوا بي بحرارة. إنهم نجوم كبار ومحترفون حقيقيون"، علماً أنّ مشاركته الأولى كانت في ختام مباراة المرحلة السابقة في الدوري ضد بولونيا (3-صفر).

ولم يكن رينكون اللاعب الوحيد الذي ينضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل تعاقد فريق أليغري الخميس مع قلب الدفاع الشاب ماتيا كالدارا (22 عاماً) من أتالانتا حتى حزيران/يونيو 2021 مقابل 15 مليون يورو، إلا أنّه أبقاه مع الأخير على سبيل الإعارة حتى حزيران/يونيو 2018.

بعيداً عن الانتقالات، يدرك يوفنتوس أنّ الخطأ ممنوع الأحد لأنّ روما سيكون بالمرصاد لتضييق الخناق عليه، وسيحاول القيام بذلك الأحد أيضاً في مباراة خارج ملعبه ضد مضيفه أودينيزي العاشر.

كما يلعب نابولي الثالث بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس و3 عن روما، مع ضيفه المتواضع بيسكارا الأحد أيضاً في مباراة تبدو في متناوله ضد متذيل الترتيب، وستشكل "بروفة" لما ينتظره السبت المقبل عندما ينتقل إلى ملعب "سان سيرو" لمواجهة ميلان الخامس.

بدوره، يجدّد ميلان الموعد مع مضيفه تورينو الإثنين وذلك بعدما تخطاه الخميس (2-1) في مسابقة الكأس لكن على ملعبه "سان سيرو".

وتفتتح المرحة السبت بمباراتي كروتوني مع بولونيا، وإنتر ميلان السابع مع كييفو. ويلتقي الأحد كالياري مع جنوى، ولاتسيو الرابع مع أتالانتا السادس، وسمبدوريا مع إمبولي، وساسوولو مع باليرمو.