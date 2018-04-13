يوفنتوس الجريح يقرع طبول اللقب السابع

قال اليغري بعد خروجه من ربع نهائي دوري الابطال الاربعاء امام ريال مدريد الاسباني برغم فوزه ايابا 3-1 في عقر دار "الملكي" (صفر-3 ذهابا): "نبدأ مجددا برؤوس مرفوعة".

وتابع بعد سقوط فريقه بركلة جزاء قاتلة في الوقت بدل الضائع سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو وطرد حارسه المخضرم جيجي بوفون "لا فائدة من البكاء. نحن خائبون لكن يجب أن ننهض لأننا سنعود الى منافسة الدوري الأحد. يجب أن نكون غاضبين الآن في ايطاليا، نجلب السكوديتو (لقب الدوري) السابع والكأس الرابعة تواليا".

عاد بطل ايطاليا من مدريد الى تورينو الخميس بعد كابوس الحكم الانكليزي مايكل أوليفر الذي احتسب ركلة جزاء جدلية على المغربي المهدي بنعطية، في وقت كان يوفنتوس يتهيأ لخوض شوطين اضافيين امام حامل اللقب في آخر سنتين، بعد مباراة رائعة قلب فيها تأخره ذهابا الى تعادل مفاجئ.

كانت خيبة قارية اعتاد عليها يوفنتوس الذي خسر نهائي المسابقة القارية الاولى خمس مرات بين 1997 والموسم الماضي ضد ريال مدريد ايضا في كارديف.

لكن الخسارة الأخيرة كان طعمها مرا للغاية، يواجه على اثرها حارسه بوفون خطر الإيقاف من قبل الاتحاد القاري بعدما وصف الحكم بأنه "لا يملك قلبا بل كيس قمامة مكانه. إذا كنت لا تملك الشخصية والجرأة، فمن الأفضل ان تتواجد في المدرجات لمتابعة المباراة مع زوجتك".

وتابع هجومه قائلا "يتعين عليك ان تكون قاتلاً لكي تتخذ القرارين الأخيرين اللذين اتخذهما الحكم. لا تستطيع تحطيم حلم فريق بهذه الطريقة. يمكن أن أكون قد قلت للحكم أشياء كثيرة في تلك اللحظة، لكنه يجب ان يفهم مدى الكارثة التي خلقها".

ورأى المدافع جورجيو كييليني "الآن يتعين علينا تحويل هذا الغضب والخيبة الى ايجابية في الشهر والنصف المتبقيين، حيث ننافس على لقب السكوديتو والكأس".

أول من سيواجه غضب "السيدة العجوز" سيكون سمبدوريا ثامن الترتيب الاحد في تورينو، والذي يقف على بعد 4 نقاط من المركز السادس المؤهل الى الدور التمهيدي للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

واللافت ان سمبدوريا هو أحد فريقين (مع لاتسيو) نجحا في الفوز على يوفنتوس في الدوري هذا الموسم، عندما اسقطه ذهابا 3-2 بعد تقدمه عليه 3-صفر.

وقال حارس سمبدوريا اميليانو فيفيانو "سيكون صعبا امام أقوى فريق في ايطاليا، بعد مدريد سيكونون غاضبين".

وتابع "يوفنتوس جريح، هو البطل المتوج في آخر 6 سنوات، يريدون احراز كل شيء".

ويملك يوفنتوس 81 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 عن نابولي الثاني الذي يخوض مباراة قوية ضد ميلان السادس الاحد.

ونجح الفريق الجنوبي بالتغلب على ميلان مطلع الموسم قبل استلام جينارو غاتوزو مهام التدريب بدلا من فينتشنزو مونتيلا.

دربي روما

يتساوى قطبا العاصمة لاتسيو وروما بستين نقطة في المركز الثالث، لكن مواجهتهما النارية على الملعب الاولمبي الاحد ستحمل نكهة مميزة، بعد تحقيق روما مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت باقصاء برشلونة الاسباني ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من ربع نهائي دوري الابطال.

ونجح لاعبو المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو في قلب تأخرهم ذهابا 1-4 الى فوز كبير 3-صفر ايابا.

وخلافا لروما، مني جاره اللدود بخسارة قاسية الخميس امام ريد بول سالزبورغ النمسوي 1-4 في اياب ربع نهائي الدوري الاوروبي مهدرا فوزه الكبير ذهابا 4-2، في مباراة اهتزت فيها شباكه 3 مرات خلال 4 دقائق في نهاية اللقاء.

وقال مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي "هناك فرصة كبيرة مع اقامة الدربي الاحد. يجب أن نتعافى جسديا ونفسيا. هناك 7 مراحل متبقية وسنقوم بكل شيء لنحقق مركزا جيدا".

وتتأهل اول اربعة اندية مباشرة الى دوري الابطال الموسم المقبل.

اما انتر الذي تراجع الى المركز الخامس بفارق نقطة عن فريقي روما، فيسافر الى اتالانتا التاسع والباحث عن الحفاظ على آماله الاوروبية.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت كالياري مع اودينيزي، كييفو مع تورينو، جنوى مع كروتوني والأحد فيورنتينا مع سبال، ساسوولو مع بينيفينتو وبولونيا مع فيرونا.