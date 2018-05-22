هامسيك يفكر بالانتقال الى الدوري الصيني

وقال ريتشارد هامسيك لصحيفة "برافدا" السلوفاكية بحسب ما تداولته وسائل الاعلام الإيطالية أنه "في الوقت الحالي، فرصة انتقاله الى الصين تبلغ 60 %. الاهتمام (الصيني) به جدي، لكن المفاوضات ليست سهلة. فترة الانتقالات في الصين ليست الآن، الفترة المقبلة تفتح فقط في الشتاء".

وواصل "بالتالي، هناك مشكلة في التوقيت، إضافة الى أن الأندية الصينية ملزمة بالتوقيع مع ثلاثة لاعبين أجانب فقط".

ويدافع هامسيك (30 عاماً و103 مباريات دولية) عن الوان نابولي منذ 2007 بعد انتقاله اليه من بريشيا، وخاض معه 500 مباراة في جميع المسابقات وأصبح هدافه التاريخي على حساب الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بتسجيله 116 هدفا.

لكن اغراءات الدوري الصيني والراتب السنوي الذي سيصل الى 10 ملايين يورو بحسب والده، قد يدفعه الى ترك "سان باولو" والمدينة الجنوبية التي شاهدت فريقه يكتفي بالوصافة خلف يوفنتوس رغم تصدره للدوري معظم فترات الموسم.

وكشف والده أن "ماريك مرتبط بعقد مع نابولي لثلاثة أعوام أخرى، بالتالي كل شيء في أيدي الإداريين وأصحاب العمل (النادي)".

وقد يكون قرار السلوفاكي مرتبطا ببقاء مدرب نابولي ماوريتسيو ساري في منصبه من عدمه، في ظل ارتباط اسمه بانتقال محتمل الى تشلسي الإنكليزي لخلافة مواطنه انتونيو كونتي المتوقع رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.