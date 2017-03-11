مورييل يقود سمبدوريا للفوز على جنوى

وسجل المهاجم الكولومبي الهدف الوحيد في الدقيقة 71 مستغلاً تمريرة خاطئة في دفاع جنوى لينقض عليها ويسكنها مرمى الحارس ايوينيو لامانا.

وهو الفوز الـ 11 لسمبدوريا الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً بفارق نقطتين عن تورينو العاشر والذي يحل ضيفاً على لاتسيو الاثنين في ختام المرحلة.

ويحتل جنوى الذي تعرض لخسارته الثالثة عشرة هذ الموسم بالدوري المركز الخامس عشر مؤقتاً برصيد 29 نقطة.