مذيع يشتري باليرمو ويتولى رئاسته

وأوضح باليرمو أنّ الملكية الكاملة للنادي ستنتقل إلى مجموعة استثمار "انتجريتاس كابيتال" التي أسسها باكاليني، لينتهي بذلك عصر الرئيس السابق ماوريسيو زامباريني الذي بدأ منذ عام 2002.

وقال باكاليني أنّه سيبني ملعباً جديداً ومركزاً تدريبياً بجانب العمل على التطوير الفني للنادي.

ويشتهر باكاليني كمذيع بجانب مشاركته في برنامجين تليفزيونين شهيرين.

وقبل 11 جولة من نهاية الموسم يحتل باليرمو المركز الثالث من القاع بالدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.