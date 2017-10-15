مباراة إنتر وميلان...تقديم بالأرقام

ويلتقي قطبا مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الأحد في قمة المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، قمةٌ إذا ما فاز بها إنتر سيواصل سعيه للظفر باللقب، وسيخلف العديد من المشاكل لمدرب جاره ومنافسه اللدود فينتشينزو مونتيلا ربما أخطرها الإقالة.

وفي حديث الأرقام نورد هنا بعض الحقائق الممهدة لديربي الغضب:

- تعادل الفريقان في آخر مباراتين بينهما في الدوري بنتيجة 2-2 – آخر مرة تعادلا في 3 لقاءات متتالية في المنافسة كانت في فبراير 1937.

- خسر إنتر مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة لعبها كصاحب الأرض أمام ميلان في الدوري (فاز 8 تعادل 3).

- حصد إنتر 19 نقطة بعد أول 7 جولات في الدوري لأول مرة له منذ موسم 2002- 2003.

- سجل إنتر في 30 من آخر 31 مباراة لعبها كصاحب الأرض في الدوري (فاز 21 تعادل 4 خسر 6).

- خسر ميلان في مباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ فبراير الماضي (3).

- نفذ إنتر أكبر عدد من التحويلات العرضية من لعب مفتوح هذا الموسم في الدوري (152).

- سجل إنتر أكبر عدد من الأهداف خلال آخر 15 دقيقة من المباريات هذا الموسم في الدوري (8) – لم يسجل ميلان خلال هذه الفترة.

- حقق ماورو إيكاردي أعلى دقة تسديد (81%) وأفضل نسبة استثمار للتسديدات (38%) في الدوري هذا الموسم (حد أدنى 10 محاولات تسديد).

- سجل نيكولا كالينيتش 4 أهداف أمام إنتر في الدوري – خصمه المفضل في المنافسة بالتساوي مع كالياري.

- أول مباراة لليوناردو بونوتشي في الدوري كانت مع إنتر ضد كالياري في مايو 2006.