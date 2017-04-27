ماركيزيو: يوفنتوس قادر على تحقيق الثلاثية

وقال: "علينا الإيمان بقدرتنا على إحراز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم لأن الفوز على فريق بحجم برشلونة في دوري الأبطال (3-0 و0-0) في الدور ربع النهائي، يعطينا دفعاً معنوياً هاماً ويجعلنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق اشياء رائعة في نهاية الموسم".

واعتبر ماركيزيو الذي ابتعد عن فريقه لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي لركبته، أن الفوز الذي حققه برشلونة على غريمه المحلي ريال مدريد 3-2 الأحد في الدوري الإسباني، يظهر أهمية الإنجاز الذي حققه يوفنتوس أمام العملاق الكاتالوني، مضيفاً "الحديث عن انتهاء "حقبة" في برشلونة ليس صحيحاً على الإطلاق: رأينا كما هم أقوياء يوم الأحد عندما تغلبوا على ريال مدريد. يملكون نجوماً كبار ولا يستسلمون".

وواصل "بالتالي، نستحق الإشادة للتقدم الذي حققناه في الأعوام الأخيرة ولجعل الفرق الأخرى تدرك حجم الصعوبة ضدنا".

وتحدث ماركيزيو لموقع يوفنتوس عن أهمية احراز يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، معتبراً أن التتويج به سيكون "الأهم بالنسبة لي الى جانب اللقب الأوّل الذي بدأت فيه هذه السلسلة موسم 2011-2012. لقبي الأوّل في الدوري كان هاماً جداً لأني لم أفز بأي شيء قبلها، إلا أن الفوز بستة القاب على التوالي سيكون إنجازاً رائعاً. لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد".

وتطرّق ماركيزيو إلى اختبار الجمعة ضد اتالانتا فقال: "يقدم اتالانتا موسماً رائعاً بفضل مدربه جانبييرو غاسبيريني. إنهم مجموعة متماسكة من اللاعبين الذين انطلقوا بقوة منذ وصول غاسبيريني الصيف الماضي، وهم يقدمون أداء ثابتاً منذ حينها، لكننا أيضاً مجموعة رائعة وسنذهب إلى برغامو ونحن نتطلع إلى النقاط الثلاث من أجل مساعدتنا على ضمان اللقب في أسرع وقت ممكن".