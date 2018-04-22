لاتسيو وانتر ميلان يشددان الخناق على روما

ولحق لاتسيو بجاره روما الى المركز الثالث فيما حافظ انتر ميلان الخامس على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عنهما.

وكان روما سحق مضيفه سبال بثلاثية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة.

وتتنافس الاندية الثلاثة على البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، على اعتبار ان البطاقتين الاوليين محسومتين بشكل كبير ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب ونابولي مطارده المباشر والذين يلعبان لاحقا في قمة حاسمة على اللقب.

ويتصدر يوفنتوس برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي الذي يبتعد بالفارق ذاته عن ممثلي العاصمة روما و5 نقاط عن انتر ميلان قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.

لاتسيو يسحق سمبدوريا

وأكرم لاتسيو وفادة ضيفه سمبدوريا عندما سحقه برباعية نظيفة بينها ثنائية لهداف الكالشيو الدولي تشيرو ايموبيلي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 29 هدفا.

وحسم لاتسيو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (32) والمدافع الدولي الهولندي ستيفان دي فريي (43) قبل ان يعززها بثنائية ايموبيلي في الدقيقتين 85 و88.

في المقابل، عانى انتر ميلان في بداية مواجهته لكييفو فيرونا وانتظر مطلع الشوط الثاني لفرض افضليته وتفوقه قبل ان يترجمها الى هدفين عبر قائده الارجنتيني ماورو ايكاردي (50) والكرواتي ايفان بيريزيتش (61).

وسجل اصحاب الارض هدف الشرف في الدقيقة الاخير عبر البولندي ماريوش ستيبينسكي.

وواصل اتالانتا صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه تورينو 2-1.

وسجل السويسري ريمو فرولر (53) والالماني روبن غوسنس (64) هدفي اتالانتا، والصربي ادم لياييتش (56) هدف تورينو.

واستغل اتالانتا خسارة ميلان امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 السبت لينتزع منه المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وعاد بينيفينتو الى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الاولى اثر فوز كروتوني على مضيفه اودينيزي بهدفين للنيجيري سايمون نواكوو (7) وماركو فاراوني (86) مقابل هدف لكيفن لاسانيا (5).

وتعادل كالياري مع بولونيا 0-0.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء جنوى مع فيرونا.