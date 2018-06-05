فيردي يبدي موافقته على الانتقال من بولونيا إلى نابولي

وكان سيموني (25 عاماً) رفض عرضا للانتقال إلى نابولي في كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنه أكد استعداده للعب إلى جانب زميله في المنتخب المهاجم الدولي لورنتسو إنسينيي.

وقال سيموني بعد تعادل إيطاليا وهولندا 1-1 الاثنين في تورينو "حرصت دائماً على الاستمرار. لقد قلت في كانون الثاني/يناير إني أريد أن أنهي الموسم مع بولونيا".

وأوضح أن ذلك الرفض "لم يكن له أي علاقة بنابولي"، كما أن الموافقة الحالية "ليس لها أي علاقة بقدوم أنشيلوتي"، متابعاً "كان لي حديث قصير معه، إلا أنه كان حديثاً رسمياً".

وتابع "لقد أردت انهاء الموسم مع بولونيا وإظهار امتناني لهم لدعمهم لي".

وأهدر فيردي الذي خاض مباراته الرابعة مع المنتخب الايطالي منذ استدعائه إلى التشكيلة العام الماضي، فرصتين لتسجيل أول اهدافه الدولية.

وسجل فيردي 10 أهداف في الموسم المنصرم لبولونيا الذي انضم اليه قادماً من كاربي بعد هبوط الأخير الى الدرجة الثانية في 2016، كما دافع عن ألوان تورينو ونادي بداياته ميلان. وأنهى بولونيا الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقاط بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

