سمبدوريا سادساً وفوز أول لجنوى

وقلب سمبدوريا تخلفه في الشوط الأول بهدف بريان كريستانتي في الدقيقة 21، إلى فوز بثلاثية سجلها في الشوط الثاني عبر الكولومبي دوفان زاباتا (56) وجانلوكا كابراري (59) والبولندي كارول لينيتي (68).

وعوض سمبدوريا خسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة الماضية أمام أودينيزي وحقق فوزه الرابع رافعاً رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف روما وصيف بطل الموسم الماضي الذي كان خسر أمام نابولي المتصدر صفر-1 السبت.

ويملك روما وسمبدوريا مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة في جنوى.

ويتقدم سمبدوريا بفارق الأهداف عن بولونيا الذي واصل انتفاضته وحقق الفوز الثالث توالياً عندما تغلب على ضيفه سبال الوافد الجديد بهدفين لاندريا بولي (30) والبولندي بارتوش سالامون (49 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف لميركو أنتينوتشي (88)، وتورينو الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه كروتوني بهدفين للإسباني ياغو فالكيه (53) ولورنتسو دي سيلفيستري (90+2) مقابل هدفين للسويدي ماركوس رودن (25) وبرونو مارتيلا (64).

وحقق جنوى فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه كالياري 3-2.

وأنهى جنوى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين عبر البلغاري أندري غالابينوف (8) والمغربي عادل تاعرابت (35).

وقلص ليوناردو بافوليتي الفارق مطلع الشوط الثاني (48)، لكن لوكا ريغوني أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 75، قبل أن يسجل البرازيلي جواو بدرو غالفاو الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وتخلص جنوى من المركز قبل الأخير بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط وتقدم إلى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة خلف كالياري الرابع عشر مناصفة مع كروتوني.

واستعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات بعد 3 مباريات (خسارتان وتعادل) بتغلبه على ضيفه أودينيزي بهدفين لسيرل تيريو (28 و57) مقابل هدف لسامير كايتانو دي سوزا (72).

وصعد فيورنتينا إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل ساسوولو مع كييفو صفر-صفر.

وكان يوفنتوس حامل اللقب خسر أمام لاتسيو 1-2 السبت أيضاً.