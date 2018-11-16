سترينيتش يستهل تدريباته مع ميلان الاثنين

وأعلن ميلان الخميس أن الكرواتي البالغ 31 عاماً حصل على الضوء الأخضر بعد سلسلة من الفحوص الطبية تمت هذا الأسبوع في مستشفى القلب في مدينة بادوفا، وسيبدأ التدريب اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكان سترينيتش، أحد أعمدة المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا 2018 حيث حل وصيفا للبطل بخسارته أمام نظيره الفرنسي 2-4 في النهائي، تعاقد مع ميلان في تموز/يوليو بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، لكنه لم يدافع عن ألوانه في أي مباراة حتى الآن.

وخضع سترينيتش لفحص روتيني في آب/اغسطس أظهر أنه يعاني من "بداية تضخم في عضلة القلب تتطلب إجراء فحوص معمقة تتبعها فترة راحة".