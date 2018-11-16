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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

سترينيتش يستهل تدريباته مع ميلان الاثنين

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أكد نادي ميلان الإيطالي أن الكادر الطبي المشرف على فريق كرة القدم أعطى الضوء الأخضر للمدافع الكرواتي إيفان سترينيتش الذي لم يلعب مع ناديه منذ التحاقه به في الصيف بسبب أزمة قلبية ليستهل التدريبات.

Reuters

وأعلن ميلان الخميس أن الكرواتي البالغ 31 عاماً حصل على الضوء الأخضر بعد سلسلة من الفحوص الطبية تمت هذا الأسبوع في مستشفى القلب في مدينة بادوفا، وسيبدأ التدريب اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكان سترينيتش، أحد أعمدة المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا 2018 حيث حل وصيفا للبطل بخسارته أمام نظيره الفرنسي 2-4 في النهائي، تعاقد مع ميلان في تموز/يوليو بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، لكنه لم يدافع عن ألوانه في أي مباراة حتى الآن.

وخضع سترينيتش لفحص روتيني في آب/اغسطس أظهر أنه يعاني من "بداية تضخم في عضلة القلب تتطلب إجراء فحوص معمقة تتبعها فترة راحة".

آي سي ميلان الدوري الإيطالي
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