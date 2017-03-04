سباليتي: روما قد يفقد الأمل في منافسة يوفي على اللقب
أكد لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما أن فريقه قد يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد هزيمته أمام ضيفه نابولي 1-2 اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.
وقال سباليتي: "لقد لعب نابولي بشكل رائع في الشوط الأول ولم نستطع مجاراتهم، عندما استعدنا الكرة في الشوط الثاني لم يتركوا لنا مساحة كافية للعب".
وأضاف: "حاولنا جاهدين الوصول إلى المرمى لكنهم استغلوا المساحات الخالية في الملعب على أفضل نحو".
وختم سباليتي بالقول: "يوفنتوس يتمتع بالذكاء إذ حصد عددا هائلا من النقاط، وإذا فاز غدا الأحد على مضيفه اودينيزي، سيكون من المستحيل تقريبا أن ننافسهم".