سباليتي: روما قد يفقد الأمل في منافسة يوفي على اللقب

وقال سباليتي: "لقد لعب نابولي بشكل رائع في الشوط الأول ولم نستطع مجاراتهم، عندما استعدنا الكرة في الشوط الثاني لم يتركوا لنا مساحة كافية للعب".

وأضاف: "حاولنا جاهدين الوصول إلى المرمى لكنهم استغلوا المساحات الخالية في الملعب على أفضل نحو".

وختم سباليتي بالقول: "يوفنتوس يتمتع بالذكاء إذ حصد عددا هائلا من النقاط، وإذا فاز غدا الأحد على مضيفه اودينيزي، سيكون من المستحيل تقريبا أن ننافسهم".