روما يستثمر تعادل نابولي ويؤمّن وصافته

وسجّل لروما ستيفان الشعراوي (45) والبوسني إدين دزيكو (52) ودييغو بيروتي (90 من ركلة جزاء)، ولكييفو جوناثان دي غوزمان (37).

ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة، مقلّصاً الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية إلى 4 نقاط.

وأرجئت مباراتا كروتوني مع يوفنتوس، وبولونيا مع ميلان إلى 8 شباط/فبراير بسبب خوض يوفنتوس وميلان الكأس السوبر الإيطالية الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتزع نابولي تعادلاً مثيراً من مضيفه فيورنتينا 3-3 ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام لاتسيو الرابع الذي خسر الأربعاء أمام إنتر ميلان صفر-3.

وسجل فيدريكو برنارديسكي (52 و69) والأرجنتيني ماورو زاراتي (82) لفيورنتينا، ولورنتسو إنسينيي (25) والبلجيكي دريز مرتنز (68) مسجلاً هدفه الحادي عشر في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين، ومانولو غابياديني (90+4 من ركلة جزاء) لنابولي.

وأصبح رصيد فيورنتينا 27 نقطة في المركز التاسع.

وفاز تورينو على جنوى بهدف لأندريا بيلوتي (49) الذي رفع رصيده الشخصي إلى 13 هدفاً في المركز الثاني مشاركة مع البوسني إدين دزيكو لاعب روما بفارق هدف واحد خلف الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وتغلب كالياري على ساسوولو بأربعة أهداف لماركو ساو (14) وماركو بورييلو (63) والبرازيلي دييغو فارياش (74 و76) مقابل ثلاثة أهداف للغاني كلود ادجابونغ (30) ولورنتسو بيليغريني (33) وفرانشيسكو اتشيربي (63 من ركلة جزاء).

وتعادل باليرمو مع بيسكارا بهدف للسويدي روبن كايسون (33) مقابل هدف لكريستيانو بيراغي (90 من ركلة جزاء)، وسمبدوريا مع أودينيزي سلبياً.

وافتتحت المرحلة الثلاثاء بفوز أتالانتا على إمبولي 2-1.