رسمياً: ميلان بات صينياً

أعلنت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت الايطلية" الخميس أن ملكية نادي ميلان العريق انتقلت بشكل رسمي إلى مجموعة "سينو-يوروب سبورتس" الصينية في صفقة قدرت بـ740 مليون يورو.

وبات الصيني يونغ هونغ لي المالك الرسمي للفريق الايطالي العريق منهياً بالتالي فترة ترأس سيلفيو بيرلوسكوني مالك ميلان ورئيس الوزراء السابق التي امتدت لـ31 عاماً.

واستحوذ المالك الجديد للروسونيري الذي سيعين على رأس النادي خلال اجتماع سيعقد الجمعة مع المساهمين في مقر النادي على 99.93 من أسهم النادي.

وطيلة فترة ترأس بيرلوسكوني فاز ميلان بـ29 لقباً منهم 7 ألقاب بمسابقة دوري أبطال أوروبا.