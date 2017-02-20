جنوى يقيل مدربه يوريتش ويعين ماندورليني

وقال النادي في بيان "يعلن جنوى أن إيفان يوريتش أعفي من منصبه كمدرب لفريق كرة القدم. نتمنى له الأفضل في المستقبل".

ولا يتولى ماندورليني، المدافع السابق في إنتر ميلان، أي منصب حالياً بعد إقالته من تدريب هيلاس فيرونا في 2015.

ويمتد عقد ماندورليني الذي أشرف في السابق ايضا على أتالانتا وساسوولو، 17 شهراً.

وأوضح البيان "تم تعيين أندريا ماندورليني مدرباً للفريق الاول، وينتهي عقده أواخر حزيران/يونيو 2018".

واعتبرت ادارة جنوى أن الخسارة ثقيلة ومذلة بالنسبة إلى الفريق الذي سبق أن تغلب هذا الموسم على فرق عريقة مثل ميلان 3-صفر ويوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الأخيرة 3-1.