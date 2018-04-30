توقيت موحّد لمواجهتي يوفنتوس ونابولي الأخيرتين

وطلب نابولي اللعب في سمبدوريا في نفس التوقيت الذي يلعب فيه يوفنتوس مع روما على الملعب الأولمبي في العاصمة. وأكدت الرابطة أن كلا الفريقين سيلعبان في تمام الساعة 18.45 بتوقيت غرينتش في 13 أيار/مايو المقبل.

ويملك يوفنتوس فرصة حسم اللقب للعام السابع على التوالي في نهاية هذا الأسبوع في حال فوزه على ضيفه بولونيا السبت المقبل شرط خسارة نابولي على أرضه أمام تورينو.

ويسعى نابولي إلى اللقب الأول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد الأول عام 1987 أيام أسطورته الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وأنعش نابولي آماله الأسبوع قبل الماضي عندما قلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين يوفنتوس بالفوز على فريق "السيدة العجوز" 1-صفر في تورينو، لكنه تلقى ضربة موجعة بخسارته المذلة وبعشرة لاعبين أمام مضيفه فيورنتينا صفر-3 الأحد فعاد الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين يوفنتوس الذي خطف فوزاً غالياً من مضيفه إنتر ميلان في دربي "إيطاليا" السبت عندما حول تخلفه 1-2 إلى فوز 3-2 بهدفين متأخرين للكولومبي خوان كوادرادو والأرجنتيني غونزالو هيغوايين.

وتقام المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي في 20 أيار/مايو وستقام المباريات جميعها في توقيت واحد بينها يوفنتوس مع ضيفه هيلاس فيرونا، ونابولي مع ضيفه كروتوني.