الفحوصات الطبية ستقرر مصير كاسيرس!

ويواجه كاسيرس (29 عاماً) صعوبات كبيرة في إيجاد فريق بعد أن غادر يوفنتوس في شهر يونيو/ حزيران 2016.

ويفكر أدريانو غالياني، نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع كاسيرس خاصة عقب تعرض كل من ماتيا دي شيليو ودافيد كالابريا ولوكا أنتونيلي لإصابات مختلفة.

وسيقرر نادي ميلان إمكانية التعاقد مع كاسيرس عقب اجتيازه الفحوصات الطبية غداً الجمعة.

ويذكر بأن ناديا طربزون سبور التركي وفيورنتينا الإيطالي يحاولان التعاقد مع المدافع الأوروغوياني.

ولعب كاسيرس لعدّة أندية عملاقة في أوروبا على غرار فياريال وبرشلونة وإشبيلية ويوفنتوس.

