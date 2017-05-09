الدوري الإيطالي: روما يفتقد دزيكو أمام يوفنتوس

وقال روما في بيان الثلاثاء، إن دزيكو، متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، يعاني إصابة في ربلة ساقه اليسرى، ويتوقع أن يغيب لمدة عشرة أيام.

ويعتبر غياب دزيكو ضربة موجعة لنادي العاصمة في مباراة الأحد المصيرية التي يكفي فيها يوفنتوس التعادل مع نادي العاصمة ملاحقه المباشر لإحراز لقبه السادس تواليا.

ويتعرض روما للمطاردة من نابولي الثالث الذي يتخلف عن نادي العاصمة بفارق نقطة قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم.