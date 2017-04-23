الدوري الإيطالي: تعادل مخيب لنابولي أمام ساسوولو
فرّط نابولي الثالث في انتزاع المركز الثاني مؤقتاً من روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه ساسوولو 2-2 الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين.
وسجّل للمضيف دومينكو بيراردي (59) ولوكا مازيتيلي (80)، وللضيوف البلجيكي دريس ميرتينز (52) والبولندي أركاديوز ميليك (84).
وقلّص نابولي الفارق وروما الوصيف إلى نقطة واحدة، علماً أنّ فريق العاصمة يخوض الإثنين مباراته في هذه المرحلة بضيافة بيسكارا، بينما احتفظ ساسوولو بالمركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.