الدوري الإيطالي: تعادل مخيب لنابولي أمام ساسوولو

وسجّل للمضيف دومينكو بيراردي (59) ولوكا مازيتيلي (80)، وللضيوف البلجيكي دريس ميرتينز (52) والبولندي أركاديوز ميليك (84).

وقلّص نابولي الفارق وروما الوصيف إلى نقطة واحدة، علماً أنّ فريق العاصمة يخوض الإثنين مباراته في هذه المرحلة بضيافة بيسكارا، بينما احتفظ ساسوولو بالمركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.